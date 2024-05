Nei, det lønner seg ikke å jobbe

Samfunnet vil tjene på at alle som kan og vil jobbe og bidra, skal få gjøre det. Hver og én må få jobbe i det omfanget som passer den enkelte på lang sikt.

Men slik det er i dag, er vi mange uføre som velger ikke å jobbe, fordi det blir for dyrt. Noen betaler faktisk for å få lov til å møte opp på en varig tilrettelagt arbeidsplass. Slagordet vi stadig møter på, at det skal lønne seg å jobbe, stemmer ikke med den norske virkeligheten.

I dag er det slik at trygdede har lov til å tjene 0,4 G ved siden av full uføretrygd. Det utgjør omtrent 49.000 kroner i året. Tjener du mer enn dette, avkortes trygden, som for de aller fleste ikke strekker til i seg selv. Det hevdes at samlet sum av inntekt og avkortet trygd vil være høyere enn trygd alene.

Jeg tror likevel mange føler at det koster for mye. Selv har jeg en timelønn på 250 kroner. Når trygden er blitt redusert, tilsvarer det en effektiv timelønn på omtrent en hundrelapp for meg. Hvis jeg jobber tre timer en dag, sitter jeg igjen med tre hundre kroner før skatt den dagen, og av det går mye bort til transport til og fra jobb og en matpakke.

Noen velger kanskje å akseptere dette, fordi de får godene en jobb kan føre med seg: Man føler seg verdsatt, blir en del av et miljø, og får brukt sine ressurser.

Jeg mener det er uverdig og diskriminerende at trygdede skal betale så mye for å jobbe. Vi har allerede betalt mye i mange år for å være syke. Hvis man kunne doblet beløpet vi har lov til å tjene, ville flere trygdede kunne spise middag hver dag, kanskje sette av litt penger, eller delta mer i sosialt liv. Velferden ville økt blant folk som er rammet av kronisk sykdom.

Å bli stående på det nåværende nivået er oppskriften på fattigdomsfella. Det fører til mer stress og mer sykdom, mer utenforskap og mer skam.

Uførheten min skyldes at jeg har noen begrensninger og sårbarheter og må ha en lettere arbeidsbelastning enn de fleste. Jeg har år med tapt arbeidsinntekt bak meg på grunn av dette. Jeg vil likevel jobbe og bidra. Som kunstner og pedagog med erfaring fra omsorgsarbeid har jeg mange bein å stå på, og mye å gi. Jeg ønsker å jobbe så mye jeg kan, men har ikke råd til det.

Etter at Høyre for noen år siden med et pennestrøk halverte summen vi trygdede kunne tjene, blir det vanskeligere å få oppfylt jobbdrømmen for mange.

At jeg har jobbet deltid, betyr ikke at jeg ikke har behov for trygd eller at jeg lyver om at jeg har vært og tidvis er syk. Det er jo leger og saksbehandlere som har innvilget trygden. Det er en lang prosess, og kriteriene er strenge. Underveis har jeg jobbet så mye jeg kunne, i forskjellige jobber. Men mange ganger gikk jeg på en smell, selv om jeg fikk veldig gode tilbakemeldinger fra ledere og kolleger.

Jeg har fått hjelp til å regne på om det vil lønne seg for meg å jobbe videre, og akseptere trekk i trygden. Det lønner seg ikke.

I de siste fem årene har jeg jobbet som aktivitetskontakt for hjemmeboende demente. Dette omsorgsarbeidet har gitt meg det tilskuddet jeg trenger for å klare regningene. Noen få tusen kroner i måneden. Jeg vet at jeg har gjort en forskjell for brukerne mine. Det har vært mange fine menneskemøter, og både de og jeg har fått mye igjen. Gjennom dette arbeidet har jeg følt at jeg har gitt et nyttig bidrag.

Fordi jeg hadde to brukere som trengte meg ekstra i januar, måtte jeg nå i mai dessverre si fra meg jobben. Da hadde jeg nesten nådd grensen for hva jeg kan tjene ved siden av trygden. Da disse to havnet på sykehjem, og oppdraget var over, kunne jeg ikke ta meg råd til å si ja til å følge opp flere brukere i år.

Jeg har fått hjelp til å regne på om det vil lønne seg for meg å jobbe videre, og akseptere trekk i trygden. Det lønner seg ikke. Det lille ekstra jeg da sitter igjen med, blir spist nesten helt opp.

Selv om jeg dyrker interesser, trener i naturen og er sosial, kjenner jeg at tristheten kommer snikende. Jeg blir passiv. Å sitte hjemme og ikke ha jobb går ut over helsa.

Jeg tror ikke mennesker som er syke og mottar uføretrygd i dag, føler at de har samme verdi som andre. Mistenkeliggjøringen som foregår på ulike kontorer, og ikke minst i den offentlige samtalen, må stoppe. Jeg selv og mange jeg kjenner, har opplevd dette.

Politikere, dere må gå foran! Kongen har gjort det, han snakker varmt og kjærlighetsfullt til alle her i landet, også til dem som føler seg små. Dere som skal gjøre prioriteringene, må ta inn over dere at de fleste ønsker å jobbe.

Det er også viktig å verdsette alle dem som aldri kan jobbe. De bidrar til samfunnet på sin måte, ved å være her som medmennesker. Vår verdi skapes ikke gjennom vår evne til å jobbe. Likevel har de aller fleste lyst til det, fordi de har lyst til å skape håndfaste verdier, og fordi de trenger det en jobb kan gi dem.

Alle kan gå ned for telling, alle vil nyte godt av et rausere system.

La alle som kan og vil, få muligheten. La oss som er trygdede tjene mer før vi trekkes i trygd. La oss få melde oss inn i en fagforening, så lenge vi arbeider. La oss få en anstendig lønn, og legg til rette for faste reduserte stillinger for oss. Gjerne med mer oppfølging for de av oss som trenger det. Alle kan gå ned for telling, alle vil nyte godt av et rausere system.

Selv fikk jeg en gang tilbud om jobb på sykehjem. I intervjuet var jeg åpen om mine utfordringer. Lederen som til slutt tilbød meg jobben, og som selv var både lege og sykepleier, sa at sårbarheten min ikke behøvde å være et problem. Ble jeg utsatt for tilbakefall, ville han personlig støtte at jeg tok ut sykmelding hos min lege i en periode, for å være føre var.

Han tilbød meg også utdanning til å bli helsefagarbeider på deltid, betalt av arbeidsplassen, slik at jeg ved endte studier ville kunne tjene bedre og ha mer ansvar, og mer spennende oppgaver.

Slike ledere trenger vi. Da vil vi få et inkluderende arbeidsliv. Det vil gjøre livet bedre for den enkelte dersom trygdede opplever at det virkelig lønner seg å jobbe det de kan. Vi har ingenting å tape på at flere har det bedre og får brukt sitt potensial.

