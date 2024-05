Cruisetrafikken er viktig for Norge

Dagsavisen skriver i sin leder tirsdag 28. mai at «cruisetrafikken er på ingen måte viktig nok for at vi skal la folk som jobber i Norge leve med dårlige arbeidsforhold». Utsagnet er tre ganger feil.

For det første vil forslaget berøre andre segmenter av internasjonal sjøtrafikk til Norge og ikke bare cruise. For det andre har ansatte i utenlandske rederier internasjonale tariffavtaler som gir solid kjøpekraft i hver enkelt sitt hjemland. For det tredje er cruisetrafikken vesentlig viktigere for mange titalls lokalsamfunn langs kysten i Norge enn hva Dagsavisen fremstiller det som.

Rune Mørck Wergeland Rune Mørck Wergeland er talsperson i Norge for den internasjonale cruiseorganisasjonen CLIA. (Eivor Eriksen)

Dagsavisen skriver at «det er et lite offer å sikre et skikkelig arbeidsliv for skip som opererer i Norge». Vi savner solidaritet med de mange tusen i norske lokalsamfunn som lever av denne turismen.

Det er en seig myte at cruiseturisme ikke gir inntekter på landsiden i Norge. Faktum er at hver enkelt turist legger igjen minst 850 kroner per dag i Norge, ofte mer. De kjøper utflukter og opplevelser levert av norske bedrifter, de handler i butikkene og går på restauranter og kafeer.

Nordkapp kommune, med i underkant av tre tusen innbyggere, regner med at det skapes verdier for minst 230 millioner kroner i året – takket være cruisenæringen. I hele landet er det minst 10 milliarder kroner igjen i året i skatter, tjenester og varer. Det er absolutt ikke en bagatell, verken lokalt eller nasjonalt.

Forslaget fra regjeringen bryter med en rekke internasjonale avtaler som Norge har undertegnet.

Skulle vi hatt samme verdiskaping som et gjennomsnittlig cruiseskip representerer, måtte rundt 20 store fly daglig komme inn for å erstatte like mange turister. Det er neppe bedre for miljøet eller lokaltrafikken.

Cruisenæringen er aktiv deltaker i DNVs grønt skipsfartsprogram. Det foregår en klimavennlig omstilling i et stort tempo; mer enn i noen annen sektor. Det er åpenbart at utslippene per passasjer synker mer enn for noen annen transportform.

Les også: Oljefondet tilhører folket (+)

Forslaget fra regjeringen bryter med en rekke internasjonale avtaler som Norge har undertegnet. Norge og norske arbeidstakerorganisasjoner er blant annet med på å forhandle de internasjonale tariffavtalene som gjelder til sjøs.

Dagsavisen mener: Sammen er vi sterkere (+)

Ved å bryte disse og andre forpliktelser vil forslaget mest sannsynlig bli stoppet av en rettslig gjennomgang mot Norges europeiske og internasjonale forpliktelser i EFTA – lenge før det når Stortinget.

Skulle forslaget likevel bli vedtatt, vil det utelukkende få negative konsekvenser. Ingen vil få norsk lønn, og det blir ikke flere norske sjøfolk. Men cruiseskipene reiser andre steder, og tusenvis langs kysten står uten arbeid.

Les også: Her må turister betale ekstra skatt (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen