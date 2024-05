Kulturhovedstaden som stenger biblioteket

Marianne Ask Torvik Marianne Ask Torvik, innbygger i Bodø. (Privat)

For ti år siden åpnet et fantastisk bibliotek i Bodø. Stormen bibliotek, et deilig ærlig navn fra byen i veldig mye medvind og med 222 nedbørsdager i året.

Fordi Stormen erstattet øvrige bibliotektilbud i storkommunen, skulle det ha utvidet åpningstid. Fire lokalbibliotek ble lagt ned. Og Stormen ble fort hjertet i sentrum, særlig på søndager: 11.000 søndagsbesøkende bare de første tre månedene i 2024.

Men nå er det slutt, biblioteket blir søndagsstengt. I 2024, året Bodø er europeisk kulturhovedstad. Vanskelig å tro? Det høres kanskje ut som satire? Det er det dessverre ikke.

I en kort pressemelding, like før 17. mai, informerte kommunen om endrede åpningstider. Allerede fra 1. juni, som en del av deres «omstilling» – beklager ulempen.

Hvorfor bryr vi oss om biblioteket? Norske tall viser at biblioteket er det kulturtilbudet vi bruker mest etter kinoen, og at bibliotekene verdsettes til fire ganger mer enn det de koster. For de er mer enn et sted å låne bøker: Vi bruker bibliotekene våre sosialt, som torg for menneskemøter, som arbeidsplass, for tilgang til internett og aviser – et offentlig rom.

Biblioteket er åpent for alle, uansett generasjon, inntekt og språklig og kulturell bakgrunn. Utallige barn finner sin leseglede nettopp her, utallige studiepoeng blir ervervet. Slik er biblioteket en vidunderlig sosioøkonomisk utjevningsmaskin.

I kulturhovedstaden er det faktisk få andre steder som er søndagsåpent, og biblioteket blir ekstra viktig, slik besøkstallene bekrefter. Har Bodø råd til å stenge det?

I dyrtid kan gode råd – og rådhus – være dyre. Her er et gratis råd til Bodø: Flerfoldige millioner har gått med til å gjøre Bodø til europeisk kulturhovedstad i 2024. Ikke la Bodø-regionen sitte igjen med et dårligere kulturtilbud når året er over. Hold biblioteket åpent. Det er aldri for sent å snu, selv ikke for Bodø i vinden.

