Det er ikke for sent å snu, KS!

Vi gikk våren i møte med håp om å få ekstra energi fra solen som så mange kjenner på nå. Men denne våren ble like tung som den var i fjor, med våkenetter, barn i kramper, akuttmedisinering og blålysturer til sykehuset. Kanskje du ikke kjenner deg igjen i dette, men vi er så altfor mange som gjør det.

Denne våren var den våren da hovedoppgjøret mellom KS og fagorganisasjonene endelig skulle sikre forskuttering av pleiepenger, slik det har vært mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og fagorganisasjonene i mange år.

Endelig hadde KS, tilsynelatende, forstått viktigheten av å sikre sine ansatte en økonomisk trygghet – også de som lever i en unntakstilstand med alvorlig syke barn.

Dersom en ansatt i kommunene eller fylkeskommunene får et alvorlig sykt barn, og foreldrene må bli hjemme for å pleie barnet sitt, så stanser arbeidsgiveren lønnen deres umiddelbart.

Foreldrene blir stående i opptil to måneder uten lønn før Nav tar over utbetalingene. Paradokset i dette er at i mange tilfeller kjemper foreldrene en endeløs kamp mot kommunen for å få på plass lovfestede tjenester til barnet, slik at de kan stå i arbeid. Samtidig haler kommunene ut prosessen med mangel på hjelp til de som trenger det aller mest. Det brennes i begge ender.

Løvemammaene har over tid informert fagorganisasjonene og KS om den ekstra belastningen det medfører at kommuner og fylkeskommuner ikke forskutterer pleiepenger. Fagorganisasjonene forsto alvoret og var enige i at det var på høy tid at dette kom inn i årets hovedavtale. De fremmet forslag om at forskuttering av pleiepenger skulle innlemmes, men dessverre satte KS seg på bakbeina.

I en tid da kommunene skriker etter ansatte til å fylle stillingene sine, så velger KS å gå imot å sikre ansatte gode arbeidsvilkår.

KS valgte å motarbeide at deres ansatte skulle få like rettigheter som de som jobber på sykehus.

KS straffer de som allerede ligger nede for telling. For det er faktisk slik at de aller fleste som fyller kravene hos Nav for å få innvilget pleiepenger, befinner seg i en av livets aller verste kriser.

Det verste foreldre kan oppleve er at barnet deres blir alvorlig sykt. Man kastes ut i en tilværelse der en mister bakkekontakten totalt. Nå sørger KS for at de i tillegg ikke skal vite om de har mat på bordet i neste uke.

Vi krever ikke mye, men vi krever at arbeidsgiver ikke forverrer situasjonen vår. Med KS sin opptreden ser vi det motsatte.

Da jeg vokste opp spurte jeg foreldrene mine hva de ønsket seg til jul. Jeg fikk alltid til svar: «Vi har friske barn, vi har alt vi har ønsket oss». Slik er det ikke for oss.

Vi krever ikke mye, men vi krever at arbeidsgiver ikke forverrer situasjonen vår. Med KS sin opptreden i dette tariffoppgjøret ser vi det motsatte. KS viser at deres etiske og moralske kompass er på totalt avveie.

Jeg vet i hvert fall hvor jeg ikke skal begynne å jobbe så lenge arbeidsgiverpolitikken til KS diskriminerer foreldre med alvorlig syke barn. Det sies ofte at «man må være frisk for å være syk i Norge», men nå må man jammen passe på å ha friske barn også.

KS sender et tydelig signal om at alle som har barn bør tenke seg nøye om før de takker ja til en jobb i kommunen eller fylkeskommunen. Man vet nemlig aldri når man blir en del av statistikken over foreldre som hat et alvorlig sykt barn.

Men det er ikke for sent å snu, KS!

