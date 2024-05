Norge må grave dypt i Oljefondet for å hjelpe Ukraina

Norge har i skrivende stund verdier tilsvarende ufattelige 17.500 milliarder kroner plassert i Oljefondet. Det tilsvarer mer enn tre millioner kroner fordelt på hver enkelt person som bor i landet.

Ukraina sliter i dag med ressurser de trenger for å stå imot Putin-regimets aggressive politikk. Det er i Norge og hele Vest-Europas interesse at landet umiddelbart får mer hjelp til å holde stand mot okkupanten.

Odd Juven Odd Juven er pensjonert lærer fra Gjøvik. (Privat)

Norge har allerede bidratt med betydelige midler, som femårige avtaler knyttet til pengeoverføringer, militært utstyr, ymse humanitær hjelp samt dekning av kostnader til bosetting og integrering i Norge av drøyt 75.000 ukrainere som har kommet hit siden de ble angrepet i februar 2022.

Det er bra, men nå er det på tide at det raskt stilles mer penger til disposisjon til de hundre tusener av ukrainerne som befinner seg i hjemlandet, og som daglig har risikert og fortsatt risikerer liv og helse på slagmarken og i fangenskap. I tillegg kommer drap og lemlestelser på sivile og kidnapping av barn og unge som smugles til ukjente adoptivforeldre i Russland.

Det er definitivt ikke en enorm finansiell utfordring for Norge å overføre mellom to og tre tusen milliarder kroner fra Oljefondet til et eget Ukraina-fond for å sikre landets kamp for selvstendighet og påfølgende gjenoppbygging.

Å hente slike midler fra Oljefondet vil ikke drive priser og renter i været i Norge – i og med at pengene ikke skal settes i omløp her i landet.

Mange demokratiske land vil rose en slik avgjørelse, og Putin-regimet vil få et nytt skudd for baugen i sin ekspansive krigspolitikk. Å hente slike midler fra Oljefondet vil heller ikke drive priser og renter i været i Norge – i og med at pengene ikke skal settes i omløp her i landet.

Lars West Johnsen: Intet nytt fra østfronten

I tillegg til et solid Ukraina-fond må Norge stå på hardt for å få andre land med på flere sanksjoner mot Russland og hjelp til å trene opp og utruste ukrainere med alt som trengs for å få Russland til å kaste inn håndkleet.

Det dreier seg om å hjelpe mennesker som er blitt utsatt for et brutalt overgrep av en autoritær nabostat som er sulten på å utvide sitt territorium – en stat som også grenser til Norden.

Ukrainere ofrer seg for sitt lands demokrati. Det er åpenbart i Norges interesse å støtte kampen. I en slik situasjon skulle det være lett for norske myndigheter og norske borgere i sin alminnelighet å bidra med et Ukraina-fond som virkelig monner.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen