«Det er for kjedelig å lese»

For ikke lenge siden besøkte jeg flere ungdomsskoler i Oslo i regi av Den kulturelle Skolesekken med opplegget «Å dele en bok», der jeg deler boktips, leser høyt og snakker med elevene om bøker og lesing.

Som mange er jeg bekymret for nedgangen i leseferdigheter og bokinteressen blant ungdommer, jeg har barn selv, og ser hvordan boka taper terreng. Men hva sier ungdommene selv?

Jeg møtte rundt 600 elever og det finnes selvsagt forskjeller. Noen få leser mye, i én klasse hadde til og med en gruppe elever startet bokklubb. En av skolene hadde obligatorisk lesestund hver uke, elevene hadde derfor alltid ei bok tilgjengelig. Jeg møtte elever som leser Dostojevskij, men langt flere som aldri åpner ei bok.

I diskusjonene var elevene engasjerte og åpenhjertige og la ikke skjul på hva de mente: «Det er kjedelig å lese, jeg vil ikke bruke tida mi på det, jeg prioriterer andre ting», var svaret mange av elevene ga. Flere mente også at bøker ikke er relevante eller viktige. De som leser sa at lesinga begrenser seg til helger og ferier: «Jeg leser på hytta, for der har vi ikke nett».

Det er neppe noen overraskelse at boka taper i konkurranse med telefonen, dataspill, og sosiale medier. Som mange av elevene sa: «Mobilen er mer avslappende, å lese ei bok krever mer, det går for sakte og det tar for lang tid før ei bok ‘kommer i gang’. Men hvis jeg holder ut og kommer inn i boka, da vil jeg gjerne være der og lese den ferdig».

Flere sa at de forbinder lesing med skole: «Jeg vil ikke bruke fritida mi på skoleaktiviteter». Samtidig var elevene bevisste fordelene ved å lese: «Jeg hadde hatt godt av å lese mer, jeg føler meg mye bedre etter å ha lest noen timer, enn når jeg har sittet på mobilen. Likevel velger jeg mobilen».

Noen nevnte også at de på barneskolen «måtte» lese. Lesing sto på lekseplanen, men kravet forsvant med ungdomsskolen, ergo sluttet de å lese. Flere etterlyste en form for «tvang»: «Jeg hadde lest mer om jeg var nødt», sa de.

Tilgangen til bøker var også et tema – noen ungdomsskoler mangler skolebibliotek eller boksamlingen er mangelfull. De lesende elevene nevnte sine foreldre som kilde til bøker. «Mamma tvinger meg til å lese», sa en av guttene til latter fra de andre.

Hva sa så lærerne? Lærere som hadde lesevillige elever, nevnte nettopp ivrige foreldre som jaktet på gode bøker til ungene sine. Ellers snakket lærerne om forskjell på gutter og jenter og sosiale medier som distraksjon. En lærer sa at hun merket stor forskjell på dagens niendeklassinger og tidligere kull. – De er mer rastløse nå, sa hun; dårlige til å konsentrere seg, men gode til å debattere.

Det var en markant forskjell mellom skolene jeg besøkte. Klasseskillet lever: – Det er bare å se på boligprisene, som en lærer sa. I de velstående bydelene er det flere elever som leser bøker på fritida enn i bydeler med lavere sosioøkonomisk status, her er spriket større. «Vi har bare topp og bunn», sa en lærer: «Elever som leser mye og elever som aldri har åpna ei bok. Ingenting imellom».

Jeg tror skolen i større grad bør våge å være en motkultur til rådende trender: Skolen bør fremme konsentrasjon, fordypning og ansikt-til-ansikt-kommunikasjon.

Fellesskolen har alltid hatt som mål å demme opp for de sosiokulturelle forskjellene i samfunnet, men det er en lang vei å gå. Ballasten barna har med seg hjemmefra har stor betydning for leseinteressen. Om det finnes bøker hjemme, om barna er blitt lest for, og om foreldrene leser selv.

Jeg tror skolen i større grad bør våge å være en motkultur til rådende trender: Skolen bør fremme konsentrasjon, fordypning og ansikt-til-ansikt-kommunikasjon.

TikTok-generasjonen er vant til at alt skal gå fort, det er underholdning i hvert tastetrykk, ei bok er et langsomt medium. Hvis vi ønsker at framtidige generasjoner skal være i stand til å lese lengre tekster – som høyskoleansatte har begynt å rope varsko om – må vi ruste opp skolens leseformidling ytterligere.

Elevene var, uten unntak, rolige og konsentrerte når jeg leste. Bøker i ulike genre, fra ulike land – elevene falt på plass, fanget inn i historiene.

Mobilforbudet er på høy tid og et riktig skritt på veien. Tilgjengelighet til bøker og gode skolebibliotek er viktig. Og som elevene selv etterlyser: En form for «lesetvang». Faste lesestunder og høytlesning.

Det var nettopp elevenes reaksjon på høytlesningen som overrasket meg mest under skolebesøkene. Elevene var, uten unntak, rolige og konsentrerte når jeg leste. Bøker i ulike genre, fra ulike land – elevene falt på plass, fanget inn i historiene.

Kanskje lærerne må hente fram bøkene i spisepausene igjen? Droppe Supernytt, film og dokumentarer og heller lese for elevene? Kanskje første skritt på veien tilbake til boka er noe så enkelt som mer høytlesning?

