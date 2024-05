Retten til å bestemme selv

Spørsmålet om legalisering av eutanasi – aktiv dødshjelp – dukker stadig oftere opp i media. Det skjer en utvikling i befolkningen, der stadig flere ønsker retten til selv å kunne ta en beslutning om egen død.

Det har skjedd en klar endring i holdningen til eutanasi i vestlige land. Sveits legaliserte eutanasi allerede i 1942 og staten Oregon i USA i 1997.

Siden årtusenskiftet har ytterligere ni land; Nederland, Luxemburg, Canada, Belgia, Spania, Portugal, Østerrike, New Zeeland og Australia – samt ni delstater i tillegg til Oregon i USA, åpnet for eutanasi. I de aller fleste land og stater har endringen i lovverket kommet i løpet av de siste åtte årene.

Helt sentralt i utviklingen er det enkelte menneskes ønske om å kunne bestemme over eget liv og død. Det offentlige forutsetter, og gir klart uttrykk for, at vi selv har ansvar for eget liv og helse. Man oppfordres til, i samarbeid med helsevesenet, aktivt å bidra til å planlegge og gjennomføre nødvendig behandling. Det blir derfor ikke til å forstå at man ved livets slutt ikke har lov til å bestemme over eget liv og død.

Ragnar Andersen Ragnar Andersen, er pensjonert anestesilege og tidligere sjeflege på Aker sykehus. (Privat)

I en rettsak om eutanasi, Burke mot General Medical Council i England 2004, sier dommer Sir James Munby at personlig autonomi – rett til selvbestemmelse og verdighet – er fundamentale rettigheter beskyttet av artiklene 3 og 8 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Han mener artikkel 8 omfatter slike anliggender som hvordan man velger å tilbringe livets siste dager og hvordan man forbereder sin egen død. Mange mener livet er hellig, men Munby er klar på at å ivareta personlig autonomi og verdighet er viktigst.

Lover om eutanasi har ulike utforminger i de enkelte land. Noen har strenge kriterier om at pasienten, i tillegg til en utålelig livssituasjon, må ha leveutsikter mindre enn seks måneder, som i Oregon.

Mye henger igjen i nedarvede lover, sedvaner, etikk, religiøse normer og regler. Dette gjør det vanskelig å finne gode løsninger.

Canada har mer realistiske krav til hva som må oppfylles før eutanasi innvilges. Sentralt her er at pasienten må ha utålelig fysisk eller mental lidelse, som ikke kan avlastes på akseptable måter. Det behøver ikke, etter revisjon av loven i 2021, å være en dødelig tilstand for å oppfylle kravene for medisinsk dødshjelp. En begrensning av eutanasi til kun å gjelde pasienter med en sannsynlig begrenset levetid ble funnet å være i strid med den canadiske grunnloven. Individets rett til å bestemme over eget liv og død kan ikke begrenses i loven.

Det samme synspunktet ble fremmet i den østerrikske nasjonalforsamlingen. Forbud mot eutanasi ble vurdert som brudd på grunnleggende rettigheter.

Mye henger igjen i nedarvede lover, sedvaner, etikk, religiøse normer og regler. Dette gjør det vanskelig å finne gode løsninger.

Professor Erich Loewy ved University of Illinois sa på en medisinsk etikkonferanse i 1995 at i en stadig mer multikulturell verden er det vanskelig å utlede etikken fra én religion. Basale, felles menneskelige behov må danne grunnlag for å utvikle en felles etikk. For sterk religiøs fiksering vil gjøre de etiske utredninger og tanker uforståelige for de som ikke tilhører denne religionen.

Det bør nedsettes et bredt sammensatt utvalg for å gi råd om hvordan vi skal evaluere og løse problemet. Vi trenger et lovverk tilpasset vår egen tid.

Hvordan kommer vi videre? Flere ting må ivaretas. Først og fremst må helsevesenet ha ressurser til å stille opp med adekvat behandling – ikke minst med god lindrende pleie til dødssyke pasienter. I 2017 kom NOU 2017:16 «På livet og død – palliasjon til alvorlig syke og døende». Det må være et mål at ingen skal føle seg sviktet av omsorgs- og behandlingsapparat og ser eutanasi som eneste utvei.

Arte Tågvold Flaten: Forventningene til Biden er så lave at det skal lite til for å overgå dem

De siste åtte til ti årene har det skjedd en holdningsendring i mange land som har banet vei for legalisering av eutanasi. En lang rekke meningsmålinger i Skandinavia har vist et flertall for legalisering av dødshjelp. Det er riktig nok usikkerheter i målingene, men uansett er det mange i befolkningen som nå er positive til eutanasi.

I Norge sitter man stille i båten og gjør ingen ting. Det må tas et initiativ fra storting eller regjering for å utrede hvordan Norge skal endre sitt lovverk og åpne for eutanasi.

Dagsavisen mener: Dramatisk splittelse i toppen av svensk politikk (+)

Det bør nedsettes et bredt sammensatt utvalg for å gi råd om hvordan vi skal evaluere og løse problemet. Vi trenger et lovverk tilpasset vår egen tid.

Les også: Dette stoffet har vært kreftfremkallende i 100 år

Mye grundig arbeid er nylig gjort i andre land. Ikke minst har det engelske Underhusets Health and Social Care Committee kommet med en meget grundig rapport 29. februar i år. Vi skal merke oss at Underhuset forventet svar fra regjeringen innen to måneder.

En norsk utredning bør legge et lignende press på oppdragsgiver.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen