Da jeg visste alt

Dette er Dagsavisens innfallspalte. Spor av satire kan forekomme.

Noen ganger kan jeg bli litt lei av å bli belært av voksne barn i 20-årene som plutselig syns de vet mer om verden enn det du gjør. Det mest irriterende av alt er dessuten også at de ofte vet mye mer enn du gjør. De legger ut og gestikulerer og bruker komplisert fagterminologi de har lært på universitetet, mens du sitter der helt stille og later som om du forstår alt de prater om. Du nikker interessert, og prøver å virke som den kloke og allvitende forelderen du en gang var. Men inni deg er det helt tomt. Blankt.

Det får meg til å savne den uskyldsrene tiden da jeg var Den allvitende forelderen som alltid kunne forklare ungen hvordan verden henger sammen. Ja, jeg var praktisk talt Gud selv, full av urgammel visdom om både store og små ting.

«Det dyret der, heter hund», sa jeg, Den allvitende, til han i barnevogna. «Jada, det der er en fin gakk-gakk, men egentlig heter det en and». «Ser du den store butikken der? Der har de masse leker! På engelsk heter butikken «Toys r` Us», og det betyr liksom «Leker, ja, det er oss!».» «Nå er vi på noe som heter McDonalds, og dette her, det heter «Happy Meal». Inni er det en liten leke, ser du det?»

En gang vi skulle på kirkegården for å legge ned noen blomster på en grav, kom jeg på at jeg hadde glemt å fortelle guttungen om døden. Noe andpusten, mens jeg trillet vogna mot kirkegården, sa jeg: «Altså, når man blir skikkelig, skikkelig gammel, så blir man så sliten at da gidder man ikke å leve lenger. Så da, eh, sovner man, og så er det noen som putter deg i en slags kasse og graver deg ned i jorda. Så oldemor, hun ligger rett der borte under den steinen der».

En dag hadde husets 5-åring og nabogutten fått nyss i at det hadde vært krig i Norge. De var veldig sjokkerte over dette. Selv ble jeg litt svett. Herregud, da, hvordan skulle jeg få forklart 2. verdenskrig i alle dens fasetter på en grei, liketil og barnevennlig måte? Det jeg kom på i farten, var denne storylinen: «En dag kom det masse folk fra Tyskland hit og sa at de ville bestemme over Norge. Det var jo skikkelig dårlig gjort, ikke sant, og det likte jo ikke Norge. Så gikk det fem år, og da ble tyskerne snille og reiste hjem igjen».

En av grunnene til at disse barna som nå kaller seg voksne vet så himla mye, er jo ikke bare at vi foreldre har spredt vår urgamle visdom. Det er jo også fordi de spør så mye hele tida. Min niese på seks år overhørte oss en gang vi snakket om NATO og den sikkerhetspolitiske situasjonen akkurat da. «Hva er NATO?» pep den lille jenta interessert. Jeg ble helt svett igjen, men så kom jeg på at akkurat nå var det jo ikke jeg som var Den allvitende forelderen. Det var den stakkars broren min. «NATO! Lykke til med den», tenkte jeg, full av skadefryd.

