Oslo Nye Teater blør

Arbeidsplassen vår, hovedstadens eget teater, er i fare. Fast arbeidsplass for 90 mennesker, og hjem for 300 frilansere i løpet av et år. Nå risikerer Oslo Nye Teater å gå konkurs innen august. I jubileumsåret til Oslo. Det er fullstendig uakseptabelt.

I snart hundre år har våre fag og yrker vært en del av Oslo Nye Teaters drift. Halvparten av publikummet vårt er barn og unge. Sammen lager vi det som er mange barns første møte med teater og vi er der for publikummet vårt gjennom barndom, ungdomstid og voksen alder. Vi strekker oss langt for å yte vårt aller beste, fordi vi elsker jobben vår og publikummet vårt.

Situasjonen er kritisk. På grunn av underfinansiering over flere år og senvirkning fra pandemien står Oslo Nye Teater i fare for å måtte stenge dørene allerede i august.

Vi står på for å finne muligheter, jobbe raskere og øke inntektene. Samtidig krever kommunen at vi skal spare. Det betyr at vi mister kjære kolleger og nødvendig arbeidskraft. Det er grenser for hvor stort arbeidspress man kan legge på ledelse og ansatte før det blir for mye.

Fra 2010 til og med budsjettet for 2024 har ordinært driftstilskudd økt med 13 prosent mens lønnsøkningen har vært 48 prosent og husleien har økt med 59 prosent. Oslo Nye leier to av tre scener av nettopp Oslo kommune – som har justert husleien etter generell prisvekst, men ikke justert opp driftstilskuddet tilsvarende.

Derimot har vi på teateret i samme periode økt egeninntektene med 232 prosent. Så vi har gjort jobben vår! Nå er det på tide at du, Anita Leirvik North, byråd for kultur og næring i Oslo stiller opp og viser at Oslo kommune satser på oss.

Vi forventer at vår eier Oslo kommune redder Oslo Nye Teater nå. Vi krever å få vite om teatrets ansatte har en jobb å gå til etter sommeren. Og vi krever at dere satser på oss fremover, i det minste ved å gi oss kompensasjon som tilsvarer lønns- og prisstigning.

Dette er ikke bare en kamp for oss som har Oslo Nye som fast arbeidsplass. Vi kjemper også for de rundt 300 frilanserne som er innom teateret i løpet av et år.

Det er en kamp for et bredt og rikt kulturliv i Oslo, at barnehagene fortsatt skal kunne se teater gratis og for alle de som får muligheten til å se teater gjennom «Bli-med-billetten». Kampen for vår arbeidsplass kjemper vi også for de 150.000 som besøker oss i løpet av et år.

Selvsagt skal Oslo ha sitt eget teater; hele byens teater.

Redd Oslo Nye Teater!

De fire forfatterne av innlegget er alle tillitsvalgte ved Oslo Nye Teater.

