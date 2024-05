Ja til faste ansettelser, nei til løsarbeid

Fra 1. april 2023 stramma regjeringa inn innleiereglene for arbeidskraft. Det innebar forbud mot innleie av arbeidere fra bemanningsselskaper for å utføre midlertidig arbeid. I forskrift ble det dessuten forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett slo fast at innleieforbudet ikke er i strid med EØS-avtalen, slik en rekke bemanningsforetak mente. 16 av foretakene tok saken videre til Høyesteretts ankeutvalg, som i slutten av mars i år enstemmig oppheva lagmannsrettens kjennelse som følge av saksbehandlingsfeil.

John-Peder Denstad er leder av Industriaksjonen (IA), som består av om lag 60 fagforeninger. (Privat)

Utvalget tok ikke stilling til om innleiereglene bryter med EØS-avtalen. Det skal lagmannsretten vurdere når saken behandles der på nytt.

Statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet skrev i en epost til NTB at deres syn i saken ikke er endra etter ankeutvalgets kjennelse. – Vi mener innleiereglene er innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen. Bakgrunnen for lovendringen er at vi skal få flere inn i fast jobb. Vi ønsker ikke at arbeidstakere skal være løsarbeidere. Dette krever omstilling, skrev statssekretæren.

Industriaksjonen støtter dette standpunktet. I henhold til EØS-retten må tiltak som begrenser fri flyt av tjenester, være begrunna i et legitimt formål – og tiltaket må være forholdsmessig. I vurderingen av forholdsmessighet, skal det vurderes om tiltaket er egna til å oppnå det angitte formålet, og om det er nødvendig for å oppnå formålet, ved at formålet ikke kan oppnås med mindre inngripende tiltak. Vi er tydelige på at formålet er legitimt.

Erfaringer de seinere år har vist at til tross for likebehandling, seriøsitetsmodeller ved offentlige oppdrag, innstramming i arbeidsmiljøloven og utvida tilsynsmyndighet for Arbeidstilsynet, så har omfanget av løsarbeid bredt om seg.

Industriaksjonen har nedfelt i vårt Industrimanifest 2021 at «Løsarbeiderbyråene må ut av norske arbeidsplasser. Eiere som nekter tariffavtale og driver med fagforeningsknusing skal møtes av kampkraften til en samlet fagbevegelse».

Vår oppfordring til Ap/Sp-regjeringen er at den må stå fast på og ikke fire på reguleringa av og forbudet mot innleie, slik også Fellesforbundets landsmøte vedtok i oktober 2023.

