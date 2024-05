Russejentene og bakmennene

Russetiden er i full gang. For de fleste er det en tid forbundet med fest og moro. Men det er også de som forteller om kjøpepress og dårlige kontrakter, utenforskap og sosialt press, vold og utrygghet, og frykt for å oppleve seksuelle overgrep.

Debatten om russetiden har fått tilført drivstoff gjennom boka «Fitte og diesel», skrevet av VG-journalist Ivar Brandvol. Vi rystes av historier om utpressing, sosial utestenging og vold. Men det er særlig én historie som sjokkerer oss: Historien om unge jenter og mennene i skyggen av russebussene.

«Håper jeg blir den heldige en dag, og får tatt deg med på date.»

«Men hysj, ikke vis det til de andre jentene.»

«Skylder deg et par drinks på Skybar bare fordi du fyller 18.»

Nancy L. Herz er seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund.

Disse meldingene er sendt fra voksne menn som jobber i en stor russebedrift, til unge russejenter. Hele åtte jentebusser har ifølge Brandvol delt sine erfaringer med press, manipulasjon og slibrige og pågående meldinger fra sjefer og ansatte i den store bedriften.

Flørtete sms-er blir til invitasjoner til rulling, og noen forteller at de har våknet opp etter fester med blackout og smerter i underlivet. Noen av gruppene er blitt forsøkt presset til taushet når de har valgt å bryte samarbeidet. En annen gruppe diskuterte å gå til politiet, men slo det fra seg fordi de var redde for å tape det de hadde investert i bussen.

June Holm er leder i Vi tror deg-stiftelsen.

En tidligere bussjef som opplevde dette på sin buss, forteller at hun har tenkt mye på maktforholdet bakmennene har over unge jenter. «Du tør ikke si nei. Jeg blir kvalm av å tenke på det i dag», sier hun.

Dette er bare noen av mange eksempler på hvordan mennene utnytter sin makt, og setter unge russ i sårbare og farlige situasjoner.

En studie fra 2023 viser at det har vært en økning i seksuell vold blant barn og unge fra 2015 til 2023, og at omfanget nesten har doblet seg. Studien viser også at én av fire ungdommer som deltok, har vært utsatt for minst ett tilfelle av seksuell vold i løpet av oppveksten. Jenter er omtrent fire ganger så utsatte som gutter.

Russebransjen maler et bilde i sosiale medier av «den perfekte russetid». Det følgerne deres ikke får høre om er dårlige kontrakter, kjøpepress og brutte avtaler.

Forskerne bak studien peker på at det finnes flere forklaringer på økningen: Faktisk økning, økt rapporteringsvilje og økt bevissthet. Samtidig uttrykker de at omfanget er så stort at det må tas på alvor.

Tilgangen på informasjon, kunnskap og erfaringer er skjev. De fleste som opplever problemer i russetiden, ønsker bare å legge det bak seg. Russen er nye hvert år, men bedriftene er solide og fortsetter sin praksis.

Russebransjen maler et bilde i sosiale medier av «den perfekte russetid». Det følgerne deres ikke får høre om er dårlige kontrakter, kjøpepress og brutte avtaler. Og heller ikke om sårbarheten som russen kan oppleve.

Historiene som ungdommen hindres i å høre, kan gi dem et bedre grunnlag for å ta egne valg og gjøre egne vurderinger. Derfor vil vi løfte fram russens egne fortellinger. Vi mener at bevisstheten som skapes, kan bidra til å frata bedriftene makt. Makt som de ikke fortjener å ha, når vi stadig ser eksempler på hvordan de utnytter sin posisjon.

Ved å bli mer informert kan unge ta russetiden tilbake, og sørge for at den er basert på egne premisser. Derfor har vi noen råd til nåværende og fremtidige russ:

Se opp for maktubalanse. Får du en dårlig følelse kan det være en god grunn til det. Snakk om det med noen du stoler på og ta opplevelsene på alvor.

Du må aldri klandre deg selv hvis du utsettes for noe vondt. Ikke la noen gi deg dårlig samvittighet hvis du forteller om din opplevelse av utnyttelse, utpressing eller andre ting som føles ukomfortabelt eller er vondt.

Ta vare på deg selv og andre! Skulle noe skje: Vær kjent med hvem du kan oppsøke for å få hjelp. Det kan være politiet, overgrepsmottak, legevakt eller helsestasjonen.

Husk at også du må ha respekt for andre og deres grenser. Innhent alltid samtykke før en seksuell handling. Sex skal være frivillig og informert, uten tvang eller press.

