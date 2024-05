Regjeringen bremser boligbygging i Oslo

Anna Dåsnes, Oslo Venstre Anna Dåsnes er leder av byutviklingsutvalget for Venstre. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Nesten 90.000 Oslo-borgere har levd i en uavklart situasjon i over tre år. Småhusplanen står nå bom stille i regjeringen. Hva venter de på? Vi behøver sårt flere boliger i Oslo, nå må regjeringen ta en avgjørelse.

Det har tidligere vært store konflikter i småhusområdene i Oslo. Gamle eneboliger og store trær ble jevnet med jorden til fordel for høyere og tettere nybygg i boligområdene. For tre år siden begynte vi lokalpolitikere å arbeide med en ny og strengere småhusplan for å verne kultur- og naturverdiene som ligger i områder over hele byen.

Arve Juritzen Arve Juritzen er fraksjonsleder for byutvikling i Oslo Høyre.

I fjor høst vedtok bystyret småhusplanen, men den er fortsatt ikke rettskraftig. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) fremmet innsigelse til småhusplanen. De ønsker en grundigere faglig utredning av faren for flom og skred i området. Oslo kommune og NVE holdt meklingsmøte hos Statsforvalteren i november for å finne en løsning. Det fant de ikke.

Dermed står Oslo på gangen og venter på svar fra regjeringen. Situasjonen er nå at 28.000 boliger og opp mot 90.000 Oslo-beboere ikke vet hva de får lov til å gjøre med eiendommene sine.

Denne situasjonen har vært uavklart for innbyggerne våre lenge, og det ser ikke ut til at regjeringen har noen hast med å avgjøre saken. Dette hadde folk stått i over lang tid da departementet tok over saksbehandlingen. Da burde man hatt nok respekt for innbyggerne til å prioritere å komme med en rask avklaring.

I februar i år krevde byråd for byutvikling James Stove Lorentzen (H) at kommunalminister Erling Sande (Sp) skulle skjære gjennom. «Saken har høy prioritet», svarte statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp). Ingenting skjedde.

Regjeringen har nå brukt et halvt år på å gjøre ingenting. Hvor står saken? Når får Oslos innbyggere en avklaring? Når kan vi igjen begynne å regulere nye boliger i småhusområdene?

Regjeringen tar ikke Oslo på alvor. Den må gi oss et svar nå!

