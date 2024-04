I tillegg til å undertrykke det iranske folket, er regimet i Iran dypt involvert i ulike konflikter og kriger, fra Irak, Libanon og Syria til Gaza og Rødehavet. Presteregimets angrep forrige helg viser at regimet er en sentral aktør i konflikten og at slangens hode er i Teheran.

Nylig fastslo en domstol i Argentina at Irans presteregime sto bak et attentat mot Amia-senteret i 1994, hvor 85 personer ble drept. Dette er bare én av flere hundre terroraksjoner Revolusjonsgarden i Iran har vært involvert i utenfor landets grenser.

Beroz Omid Beroz Omid er tannlege og medlem av Foreningen av iranske akademikere (Privat)

FN-eksperter advarer om at regimet begår systematiske forbrytelser mot menneskeheten med gjentatte angrep mot sivile og fredelige demonstranter.

På atomavtalefronten hevder IAEA, FNs atomenergibyrå, at Iran bryter alle punkter i avtalen, og at det ikke kan bekreftes at Irans atomprogram er fredelig. Amnesty International anklager Irans Revolusjonsgarde for økende bruk av torturmetoder, inkludert slag, voldtekt, elektrisk sjokk og amputasjoner.

Milica Javdan Milica Javdan er statsviter fra UiO og medlem av Foreningen av iranske akademikere. (Privat)

En domstol i Canada har funnet at Revolusjongardens nedskyting av et ukrainsk fly i Iran i 2020 var en bevisst handling, ikke et uhell. En svensk domstol har dømt en iransk torturist til livstid på grunn av hans rolle i undertrykkelsesmaskineriet i landet.

Det har også kommet frem at regimets nåværende president var delaktig i massakren av 30.000 politiske fanger som ble drept sommeren 1988, på bakgrunn av en fatwa utstedt av regimets grunnlegger Khomeini rettet mot medlemmer av Irans demokratiske motstandsbevegelse NCRI.

Motstandsbevegelsen i Iran risikerer livet hver dag og fortjener vår støtte også i Norge.

Til tross for disse grove forbrytelsene har reaksjonene fra omverdenen vært stort sett mangelfulle eller minimale, en tilnærming som minner om «blidgjøringspolitikk». Derfor har forbrytelsene økt over tid på alle områder.

Det er dermed avgjørende med en ny Iran-politikk. Omverdenen kan støtte det iranske folkets kamp for en demokratisk forandring ved å svarteliste Revolusjonsgarden og støtte den demokratiske motstandsbevegelsen, ledet av NCRI.

NCRI har et omfattende nettverk av «opprørsenheter» i Iran som kjemper mot Revolusjonsgarden og for en demokratisk republikk med likestilling, uten dødsstraff og uten atomvåpen. Disse modige menneskene risikerer livet hver dag og fortjener vår støtte også her i Norge.

