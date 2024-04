En utfordring til den nye helseministeren

Helseminister Ingvild Kjerkol påvirket rett før jul Stortinget til å stemme ned et forslag om å gi pasienter med multippel sklerose (MS) tilgang til stamcellebehandling i Norge. Ministeren benyttet aktivt sin faglige tyngde og posisjon til å overbevise Stortinget om å stemme nei.

Nå har altså Kjerkol måttet gå av som statsråd grunnet manglende vitenskapelig redelighet og forståelse gjennom å jukse seg til en mastergrad i helseledelse. Nesten halvparten av mastergraden hennes var avskrift av andres tekster.

Rett etter stortingsvedtaket viste en kronikk i Tidsskrift for den norske Legeforening at det ikke lenger er faglige argumenter for å nekte behandlingen. Dermed er det viktigste argumentet mot stamcellebehandling i Norge blitt borte.

Jeg har selv nylig gjennomført stamcellebehandling og jeg er kvitt nesten alle plager med sykdommen. Gradvis er jeg på vei tilbake til jobb og jeg har fått tilbake overskuddet til å leve normalt ellers.

MS er en sykdom som gjør at pasientene blir gradvis sykere og det er ingen andre kjente behandlinger som kan stoppe sykdomsforløpet. Ved å benytte stamcellebehandling får flertallet av pasientene den samme effekten som jeg har fått og samfunnet blir spart for store kostnader til annen medisinsk behandling og trygd. Dette lønner seg økonomisk for samfunnet.

Jeg håper den nye helseministeren vil revurdere regjeringens syn og i tillegg lytte til de fagfolkene som nå har snudd i saken og at regjeringen vil fremme muligheten for stamcellebehandling i Norge på nytt.

