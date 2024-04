«Oslo-skatten» må vekk

I 2023 innførte regjeringen en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent på lønn over 750.000 kroner, fra i år oppjustert til 850.000 kroner. Dette var ment som et «situasjonstilpasset tiltak», som finansminister (Sp) Trygve Slagsvold Vedum nå har lovet å fjerne før valget i 2025.

Når vi vet hvor uforutsigbar og uheldig denne skatten er for næringslivet, og regjeringen har innsett at den må fjernes – hvorfor vente?

Den ekstra arbeidsgiveravgiften gjelder i hele landet, men det er særlig i Oslo-området (Oslo og Akershus) hvor det er flest bedrifter som betaler den. Hele 87 % av bedriftene i Oslo har ansatte med lønn over 850.000 kroner og blir dermed rammet av avgiften – mot 77 % i hele landet.

Dette er dermed langt på vei en «Oslo-skatt». Den rammer særlig arbeidsplasser i Oslo, som har stort innslag av høytlønte spesialister innen blant annet IT og teknologi. Dette er kompetanse som er helt nødvendig for at vi skal klare å levere på det grønne skiftet.

Den ekstra arbeidsgiveravgiften har en rekke uheldige effekter på næringslivet. Den er konkurransevridende og innebærer at kostnaden ved å ansette personer med høy lønn øker for private virksomheter. Denne kostnaden øker ikke for offentlig sektor, fordi den får avgiftsøkningen refundert.

Avgiften er uforutsigbar og påførte mange bedrifter økte kostnader og stor usikkerhet nærmest over natten. Det skapes også ytterligere usikkerhet når man ikke vet hvilke andre tiltak regjeringen kan trekke opp av hatten, uten nærmere begrunnelse enn at staten har behov for inntekter.

Næringslivet i Oslo konkurrerer ikke med Ørsta eller Kirkenes, men med København og Stockholm. Det må bli billigere, ikke dyrere, å ansette folk i Oslo.

Dette gjør også at avgiften virker hemmende på aktiviteten av næringslivet. I NHO har vi fått tilbakemelding fra medlemsbedrifter i Oslo som har lagt planer for utvidelse av virksomheten i Norge på is og heller utvider i andre land – på grunn av denne avgiften og uforutsigbarheten den skaper. Eller som har kuttet høytlønte stillinger i Oslo og heller flagger ut oppgaver til utlandet.

Oslo-bedriftene peker på flere uheldige konsekvenser av avgiften: 36 prosent sier at den vil bidra til lavere lønnsvekst for alle i bedriften. 30 prosent har allerede økt prisene, eller planlegger å gjøre det, som følge av den ekstra arbeidsgiveravgiften. De bedriftene som ikke setter opp prisene og tar hele utgiften selv, står overfor lavere lønnsomhet som resultat av det.

Finansminister Vedum har lovet at avgiften skal vekk før valget i 2025, men han vil ikke svare på hvilken dato dette skal gjelde fra. Slik uforutsigbarhet og vage løfter er svært uheldig for næringslivet i Oslo og resten av landet. Avgiften må fjernes snarest mulig, aller helst i går – og senest fra 1. januar 2025. Det er også viktig at den ikke simpelthen erstattes med en annen avgift eller økt skatt.

