Langt og traust spellemannshow nesten uten musikk

Ole Ivars fikk den store Hedersprisen, som takk og farvel før de snart gir seg etter 60 år. De hadde sju utmerkelser fra før, inkludert Årets spellemann i 2009. Det er vel ingen igjen som er snobbete nok til ikke å unne dem dette. Spesielt ikke siden de kom med hele showets mest levende, og et av få rørende innslag med sin «Hver gang vi møtes»-versjon av Matomas «Summer Feeling». Før de hadde fått vite om prisen. Denne sekvensen hadde alt som hører med fra dansefester på lokalet, med smil og tårer om hverandre. Et godt stykke fra Spellemannprisen i en bankettsal på hotell.

En halvtime ut i showet begynte jeg å lure på om dette bare skulle være prisutdelinger, med tilhørende takketaler. Takketaler er ikke det norske artister er best på. Inn kom Isah og Hillary som reddende engler i et gospelaktig nummer, og minnet oss om hva som er grunnlaget for Spellemannprisen: Musikken! Gjerne nye samarbeid vi ikke har sett og hørt før. Dessverre hørte vi ikke mye musikk i resten av programmet – fire fattige innslag i løpet av en nesten tre timer lang sending. Vi begynte å skjønne hva det har kostet å produsere programmene vi har vært vant til, og hvor vanskelig dette er uten de største medieaktørene i ryggen.

Bandet Undergrunn ble kåret til Årets Spellemann torsdag kveld.

Etter 50 år har Spellemannprisen forlatt allmennkringkasterne, og ble strømmet av avisene i A-media, med Nettavisen som hovedplattform. Hvor fornøyde Spellemannprisen selv er med dette ble kanskje formulert av programlederen Tuva Syvertsen da showet startet torsdag: Det er synd at dette ikke lenger sendes på NRK. For folkefinansierte NRK blir en feiring av fjorårets beste norske musikk for tamt. Underholdningssjef Charlo Halvorsen forklare dette i VG med at spellemannshowene er blitt «liturgiske og repetitive». Hva han mener med dette er jeg ikke sikker på. Spellemann er jo ganske riktig den ene prisen etter den andre, men i Bakemesterskapet blir det også mange kaker underveis.

Som om det ikke var utfordrende nok å etablere merkevaren på andre arenaer fikk Nye Spellemannprisen et par andre kjedelige nedturer. Susanne Sundfør, som mange synes lagde det beste albumet i fjor, meldte seg ikke på. Artistene og deres plateselskap bestemmer selv om de vil være med, og arrangørene kan ikke ta harpenes skjebne i egne hender.

I tillegg til dette tar mange artister aktivt avstand fra den nye hovedsponsoren til Spellemannprisen, PepsiCo, med sine forretningsforbindelser med israelske selskaper. Oppropet fra de nominerte gruppene Jouska og Hudkreft samlet stor støtte, fra over halvparten av de nominerte. Riktignok en forsiktig markering siden ingen trakk seg i protest. Jouska (som også produserer for Beharie) vant elektronikaklassen, og brukte anledningen til en engasjert tale for et fritt Palestina. Gruppa Kristi Brud høynet med å brette ut et stort palestinsk flagg etter å ha fått rockeprisen. Tidligere har Spotify vært sponsor for Spellemann i mange år. Det er mye rart vi kunne sagt om dem også. Bransjen har nok av utfordringer.

9 Grader Nords album "Yalpanam" vant Spellemannprisen i Åpen klasse.

Vinnerne kom og kom, i det jeg fortsatt mener er altfor mange sjangere, som ofte går litt over i hverandre. Noen av dem vi har skrevet mye om før her i avisa fikk sine første priser, Amanda Delara og 9 Grader Nord, som trakk fram sin bakgrunn fra henholdsvis Iran og Sri Lanka. Fay Wildhagen fikk en svært fortjent produsentpris for arbeidet med hyllestalbumet til Anne Grete Preus, «Møtested». Ingrid Olava fikk sin første statuett på 14 år. Og så videre. Det er heller ikke så mye å si på utnevnelse av Undergrunn som selveste Årets spellemann, selv om de måtte seg slått av Arif i klassen for hip hop. Med to nye priser til Cezinando er han oppe i sju totalt, og begynner å hevde seg i den store sammenhengen historisk sett.

Emma Steinbakkens versjon av «Floden» ble Årets låt. Steinbakken fikk også prisen for Årets gjennombrudd. To år etter at hun var nominert til årets låt for «Jeg glemmer deg aldri», som også var en av de mest spilte låtene i 2021. At Spellemannprisen ikke anerkjente dette som et gjennombrudd får vi bare ta til etterretning.

Dagsavisen kåret årets 10 beste album i det store populærsegmentet i fjor, og bare en av disse nådde fram til en Spellemannpris: Vår 10. plass, de allerede nevnte Kristi Brud. Harald Lassen kom i alle fall videre fra vår egen kåring av de beste jazzplatene, og vant jazzklassen. Hvor ble de ellers av i dette mylderet, Michelle Ullestad, Team Me, Kvelertak og, igjen, Beharie? Skal vi rase mot dette, skandalisere hele opplegget, forlange at noen må gå? Som det har vært skrevet i disse årlige kommentarene: Spellemannprisen blir ikke perfekt før jeg velger ut alle vinnerne selv. Og det kommer tilbake med grisedyre produksjoner på ordentlig TV.





