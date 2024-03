Folkeretten er lik for alle folk

Israel har gjennom femtiseks år brutt folkeretten ved ulovlig okkupasjon av Vestbredden og Gazastripen, og har ignorert tjueåtte resolusjoner i FNs sikkerhetsråd.

Palestina og Ukraina deler den samme kampen for selvbestemmelse, suverenitet og folkerett mot sterkere og mer aggressive okkupanter.

Gjennom tiår har bombing, blokader, undertrykking, frarøving av vann, land og matjord, ødelagt situasjonen for palestinere. Hundretusener er blitt drept av israelske okkupasjonsstyrker og bosettere. Dette har skapt en trykkoker som har eksplodert i vold.

Etter fem måneder med Israels siste bombing av Gaza har mer enn tjue ganger flere barn blitt drept i Palestina sammenlignet med Ukraina på to år. Lidelsene er ubeskrivelige, og så lenge bombinga og blokaden av Gaza fortsetter, vil barna fortsette å dø i en alarmerende hastighet.

Bjørn Halvorsen Bjørn Halvorsen er leder i NTL Sentralforvaltningen. (Privat)

Rundt to millioner mennesker på Gazastripen antas å ha blitt internt fordrevne – halvparten av dem er barn. De aller fleste oppholder seg på et område mindre enn Oslo sentrum. De har ikke tilstrekkelig tilgang til vann, mat, drivstoff og medisin. Det internasjonale samfunnet og Vesten viser dobbeltmoral når det gjelder håndhevelse av folkeretten og støtte til undertrykte folkegrupper.

Norge kan ikke vise samme dobbeltmoral. Vi må presse regjeringen til å bli enda tydeligere. Den må reagere minst like kraftig og innføre like sterke sanksjoner mot Israel som mot Russland, og trekke alle investeringer ut fra Israel. Dette massedrapet av barn må ta slutt. Etterforskningen av krigsforbrytelser må iverksettes i stor skala og de ansvarlige stilles for domstol.

Vi må presse regjeringen til å bli enda tydeligere. Den må reagere minst like kraftig og innføre like sterke sanksjoner mot Israel som mot Russland.

Det internasjonale samfunn må sette en sluttstrek for okkupasjon, apartheid og undertrykkelse, uansett hvor i verden det skjer. For rettferdige løsninger må internasjonale aktører handle konsekvent i tråd med universelle prinsipper for menneskerettigheter og internasjonal lov, uavhengig av situasjonen.

Jonas Bals: Vår tids hovedproblem er at fascismen vokser

Vi må erkjenne verdien av alle barn og menneskeliv. Vi må sikre at folkeretten er lik for alle folk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen