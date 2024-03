En transportplan for bedre liv?

Siden massebilismen fikk fotfeste i Norge, har transportpolitikken handlet om å legge til rette for mer vei og mer trafikk. Løsningen på ethvert trafikkproblem har vært å bygge mer infrastruktur. Dessverre har dette skjedd på bekostning av klima, naturmangfold, matjord, ren luft, stillhet, folkehelse og livskvalitet.

Nå er tidsånden i endring. Tunge FN-organer som ressurspanelet og klimapanelet sier at transportpolitikken må bidra til lavere ressursbruk samtidig som vi når klimamålene. Lykkes vi med det, har vi større muligheter for å øke velferden og livskvaliteten vår i framtida.

Fredag legger regjeringen fram ny Nasjonal transportplan (NTP). Den skal gjelde fram til 2036. Derfor må planen bidra til at vi når både klima- og naturmålene våre.

Kort tid etter lanserer helseminister Ingvild Kjerkol en ny nasjonal strategi for livskvalitet. Vi har verktøy i samferdselspolitikken i dag som kan sikre at vi lykkes med begge deler. Vi må bare ta dem i bruk.

Tonje Orsten Kristiansen Tonje Orsten Kristiansen er fagrådgiver i Framtiden i våre hender. (FiVH)

Flere land, slik som Skottland, Island, Canada og New Zealand, har utviklet indikatorer for livskvalitet som styrer nasjonale prioriteringer, også innen samferdsel. I en slik sammenheng kan det hende at ren luft, fravær av støy, vern av matjord og tilgang på sosiale møteplasser i gåavstand er viktigere for folk enn nye motorveier.

Omstillingsbehovene vi står overfor nå krever nye prioriteringer. Fokuset og ressursene våre må brukes til å finne de gode, lokale løsningene som reduserer transportbehovet der vi bor. For å klare det kreves det endringer i både infrastruktur, teknologi og i adferden vår.

Vi trenger systemendringer som gjør oss mindre avhengige av bilen og som gjør det lettere å gå, sykle og bruke kollektiv transport. Og som FN påpeker: Vi trenger mer deling av kjøretøyer på bekostning av privateide, slik at vi kan redusere antall biler.

Av virkemidlene i dagens samferdselspolitikk har byområdeavtalene våre vært de som i størst grad har lykkes med dette. De har gitt oss verdifulle forsprang på den omstillingen vi trenger mer av i tiden som kommer. Gjennom felles innsats fra stat og kommune har myndighetene investert mer i kollektivtrafikk, sykkel og gange og mindre i bilveier og parkeringsplasser.

Vi er i gang med å forvandle byene våre fra det som en gang var en grå og svært forurenset asfaltjungel preget av et økende trafikkproblem, til steder hvor folk faktisk vil leve; med god mobilitet, renere luft, mindre støy, grønne lunger, lekeplasser og møteplasser rundt hvert hjørne.

Så hvorfor er det bare byområdene og ikke hele Norges befolkning som skal få tilgang på disse fordelene? Hvorfor ikke tilpasse dem lokalt og innføre dem i hele Norge?

Kommuner har investert milliarder i forventning om nye tilflyttere og mer trafikk, istedenfor å bruke midlene på det lokalsamfunnet som er der fra før.

Regjeringen står overfor en tøff oppgave når de skal endre samferdselssektoren i Norge. En uendelig ønskeliste av nye utbyggingsprosjekter ligger som et langt haleslep til hver eneste transportplan.

Enhver politiker på Stortinget med transport på sin dagsorden, forventes å levere minst ett nytt stort utbyggingsprosjekt til hjemfylket. Som politiker krever det vilje til å vise vei og mot til å stå stille i stormen for å holde fast ved en kursendring.

I en omstillingsprosess er det ikke bare behov for mot, det er også behov for forståelse. Mange mennesker har tilpasset seg et regime der troen på evig trafikkvekst har lagt premissene for hvordan vi planlegger livene våre. Folk har måttet flytte fra gård og grunn for å tilpasse seg planer om stadig nye flyplasser, motorveier og jernbaner. Planer som det kanskje ikke blir noe av.

Det er på tide å rydde opp i konsekvensene av gårsdagens politikk og stake ut en ny kurs for samferdselspolitikken. En kurs som setter natur og livskvalitet i sentrum.

Andre har flyttet selv, i forventning om at de skal kunne pendle enda fortere til jobben fra boliger som ligger stadig lenger unna arbeidsplassen. Kommuner har investert milliarder i forventning om nye tilflyttere og mer trafikk, istedenfor å bruke midlene på det lokalsamfunnet som er der fra før.

Det er på tide å rydde opp i konsekvensene av gårsdagens politikk og stake ut en ny kurs for samferdselspolitikken. En kurs som setter natur og livskvalitet i sentrum.

