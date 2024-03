Et steg nærmere skandalen

Med nyinnkjøpt spade og smil om munnen tok helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i forrige uke første spadetak for å markere byggestart for Nye Aker Sykehus. En gledens dag, erklærte ledelsen i Helse Sør-Øst; nå er vi endelig i gang.

Men hva er vi egentlig i gang med? Det enkle svaret er at vi ikke bygger de nye sykehusene som Oslos befolkning så sårt trenger. Ikke med å bygge det lokalsykehuset befolkningen i Groruddalen har kjempet for på Aker i årtier.

Helseministerens spadetak er først og fremst starten på å gjennomføre den svindyre, men håpløse planen for Nye Oslo universitetssykehus som hun har vært med på å tvinge igjennom; starten på å få tømt og lagt ned Ullevål sykehus.

Helsebyråkratenes masterplan, «målbildet» fra 2016, er nettopp å kløyve Ullevål sykehus i to og fordele innholdet på Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Planene er trumfet igjennom mot flertallet i Oslo bystyre, mot de sykehusansattes organisasjoner og ifølge meningsmålingene mot folkeflertallet i Oslo.

Da helseminister Kjerkol forsto at planmyndighetene i Oslo kommune ikke ville anbefale Helse Sør-Østs planer, og at faren var stor for at bystyret ville si nei, ba hun i april 2022 om at staten skulle overta, og slik ble det. Oslo bystyre ble dermed overkjørt og fratatt sin klare rett til å bestemme hvordan byens sykehus skulle bygges. Regjeringas autoritære framgangsmåte er en sørgelig tragedie for demokratiet.

På Rikshospitalet er tomta trang. Her må fullt brukbare sykehusbygninger rives for å få på plass til nødvendige nybygg, samtidig som friarealer og naturen rundt settes under press. Det en ikke fant plass for på Riksen, måtte over til Aker. For å nå «målbildet» måtte Nye Aker bli stort. Tegningene viser at det har est ut i høyden og bredden til et gigantsykehus med to høye tårn.

Helseministerens symbolske spadetak på Aker betyr ikke at det er for seint å snu. Rødt mener det er en skandale å styre mot nedlegging av Ullevål sykehus.

Vi vet at det er plass til å bygge ut på Ullevål-tomta. Fagfolk har vist at det fullt mulig å bygge ut Ullevål som et stort akuttsykehus med traumesenter, bygge et lokalsykehus på Aker og samtidig opprettholde Rikshospitalet. Men helsebyråkratene og helseministeren har nektet å utrede det. Rødt mener det er nødvendig å snu. Kostnadene ser ut til å være ute av kontroll. I desember meldte NRK at prisen på de nye Oslo-sykehusene nå har økt til 50 milliarder. Andre mener at kostnadene kan ende på vanvittige 70 milliarder kroner.

Oslo universitetssykehus sliter allerede hardt. I år er målet å inndra 500 stillinger. Det må til om OUS skal klare å sette av det som kreves satt av til nybygg. Om noen år, når de store byggelånene skal tilbakebetales, må store summer tas fra driftsbudsjettet.

Det betyr kutt i stillinger, hardere press på de ansatte som får mindre tid til pasientene. Dette er ødeleggende for de offentlige sykehusene våre, og det vil bli ytterligere press på kommunehelsetjenesten i Oslo.

Utarming av de offentlige sykehusene vil føre til ytterligere privatisering. Dette må forhindres.

I dag utføres minst 15 prosent av landets helsetjenester av private, og over 750.000 nordmenn har kjøpt helseforsikring. Utarming av de offentlige sykehusene vil føre til ytterligere privatisering.

Dette må forhindres. Det er nødvendig å snu nå, før det er for seint. Alt annet er galskap og faglig uforsvarlig. Planene for Nye Oslo universitetssykehus må stanses.

