Et nyttårsforsett som aldri går ut på dato?

Nyttårsforsett: Jeg skal begynne å sykle til jobben! Når da? Nei, det sa jeg ikke noe om! Kanskje sykler jeg til jobben den siste uken jeg har igjen i arbeidslivet før pensjon. Og likevel vil jeg strengt tatt ha holdt løftet!

Det er fint med gode målsetninger. Men uten at de er tidfestet, skjer det fort at ting skyves ut i tid. Stortinget har vedtatt kjempefine målsetninger for sykkel. Og de har vært de samme i mer enn ti år nå. Åtte prosent av reisene i Norge skal skje på sykkel, og i byene skal andelen være tjue prosent.

Men de sa ikke når, altså.

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser at siden 2001, har sykkelandelen økt med én prosent, fra fire til fem prosent nasjonalt. Ingen byområder har mer enn sju prosent sykkelandel.

Anne Haabeth Rygg Anne Haabeth Rygg er styreleder i Syklistenes Landsforening. (Nicolas Tourrenc)

Hvis vi fortsetter i denne farten, vil vi nå målet om åtte prosent sykkelandel nasjonalt rundt år 2080. Da vil jeg være over hundre år. Ja; syklister lever lenger!

Syklistenes Landsforening mener det er på tide at det tidfestes når målene skal nås, og at det bør skje før 2030. Da trengs det en konkret plan for hvordan vi skal få det til, og penger til å følge opp planen. Det lyder selvfølgelig, men det er ikke sånn vi har gjort det til nå.

Hele 15 europeiske land har nå vedtatt nasjonale sykkelstrategier, og ni europeiske land har tidfestede mål om sykkelandeler. Frankrike, Tyskland og England har målsetninger som skal nås innen 2030. Så her vil Norge være i godt selskap, med en datofesting av målene!

Det er ikke urimelige mål Stortinget har satt. Tenk bare på at halvparten av alle reisene her i landet er under fem kilometer lange. Og nesten alle har en sykkel hjemme.

Det er en billig reisemåte, og det er bra for helsa. Og jammen tror jeg det må være bra for humøret også!

