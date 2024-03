En bønn for Gaza

Det er svært vanskelig å forstå at noen på noe vis kan forsvare det som skjer på Gazastripen nå. Det utfordrer meg på et grunnleggende, menneskelig plan at jeg de siste månedene har sett så mye apologetisme og relativisering – mens lidelsene på Gaza bare fortsetter.

Jeg håper stadig at flere av dem som i utgangspunktet har talt Israels sak, skal bruke sin posisjon til å si tydelig ifra at dette har gått så altfor, altfor langt, og til å snakke ut mot den massive voldsbruken som er sluppet løs på uskyldige mennesker.

Ikke minst håper jeg at flere av oss skal stå sammen om dette enkle: Vernet om menneskerettighetene, om menneskeverdet, om barns liv. Og om en forståelse av at Israels handlemåte etter angrepet 7. oktober på ulike måter er katastrofalt både for palestinere og for israelere.

Den primære begrunnelsen til Israel, og til dem som forsvarer Israels krigføring, er at det er snakk om en «eksistensiell» krig for Israel. Det er veldig vanskelig å se at Hamas utgjør en «eksistensiell» trussel mot Israel. Ja, Hamas lyktes i å trenge inn i Israel 7. oktober, men hver dag siden har Israel vist sin overmakt.

Rune Berglund Steen, forfatter Rune Berglund Steen er forfatter. (Cornelius Poppe/NTB)

Israel har ødelagt halvparten av alle bygninger på Gaza uten at Hamas har hatt noen som helst mulighet til å stanse dem. Mer enn det: Israel har drept tusenvis av palestinske barn – det siste tallet er ifølge UNICEF over 13.000 – uten at Hamas har hatt noen som helst mulighet til å stanse dem.

Det er ikke Hamas som utgjør en eksistensiell trussel mot Israel. Det er Israel som utgjør en eksistensiell trussel mot palestinere, i verste fall i en slik grad at det oppfyller definisjonen på folkemord.

Selvsagt kan det ikke lykkes å utslette Hamas totalt, og veien til å oppnå dette umulige målet koster redselsfullt mange uskyldige liv.

Og hvis det er noe som ikke styrker Israels sikkerhet, er det å skape så mye berettiget raseri og hat som landet nå gjør. Alle som tenker seg om, forstår dette. Dette er en «strategi» som er like uklok som den er forferdelig. Israel har langt på vei den verst tenkelige regjeringen i denne situasjonen, og de har valgt den verst tenkelige veien.

Og hvis det er noe som ikke styrker Israels sikkerhet, er det å skape så mye berettiget raseri og hat som landet nå gjør. Alle som tenker seg om, forstår dette. Dette er en «strategi» som er like uklok som den er forferdelig. Israel har langt på vei den verst tenkelige regjeringen i denne situasjonen, og de har valgt den verst tenkelige veien.

Hvis den israelske regjeringen ikke ønsker å bli dømt for folkemord, bør den huske at sult var en vesentlig del av folkemordet på armenerne.

Dessverre har jeg sett flere grove uttrykk for antisemittisme fra krigsmotstandere, også avskyelige memer om Hitler. Dette er noe vi alle har et klart ansvar for å bekjempe og luke ut.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre alle som ser antisemittiske ytringer til å reagere tydelig, slik jeg også har sett at flere har gjort. Det må være nulltoleranse for antisemittiske ytringer, og ingenting annet enn avsky for noen form for angrep på jødiske nordmenn.

Det er like drøyt å se antydninger om at antisemittisme er en vesentlig del av forklaringen på at folk reagerer på det som skjer. Å reagere sterkt på det som skjer, er i utgangspunktet ikke antisemittisk, bare menneskelig. For de fleste av oss handler ikke dette om hat mot Israel, men om hat mot massakre.

Det var i sin tid langt flere som deltok i demonstrasjonene mot krigen i Irak. Hva motiverte dem? Og vi boikottet Sør-Afrika, selv om Sør-Afrika selvsagt ikke var det eneste landet i verden hvor urett ble begått. Hvorfor gjorde vi så det?

Også jeg, som i perioder har hatt som jobb å følge med på mye av det verste som skjer i verden, blir dypt opprørt og forferdet over Israels framferd. Jeg ser reaksjonære israelske politikere på TV-skjermen, og jeg forstår dem ikke. Forstår ikke den menneskelige avstanden mellom meg og dem, forstår ikke evnen til å rettferdiggjøre en slik brutalitet.

Problemet er, med noen unntak, ikke kritikken. Problemet er den israelske regjeringen og dens handlinger.

Det snakkes merkelig lite om rasisme. Det er altså slik at over 13.000 palestinske barn er blitt drept ut fra en idé om at dette på et eller annet vis beskytter israelske borgere.

Ikke fortell meg at dette representerer et syn hvor palestinske barn regnes som like mye verdt. Det er mer eller mindre en umulighet. En krigføring hvor tusenvis av barn drepes for å beskytte en annen nasjons innbyggere, er ikke mulig uten et nivå av dehumanisering rundt en kjerne av rasisme.

Et hvilket som helst land som går fram slik Israel gjør, fortjener klar og utvetydig fordømmelse. Sterk kritikk – selv svært sterk og spisset kritikk – er ikke i seg selv antisemittisme. Antisemittisme er antisemittisme.

Israel er per i dag styrt av en reaksjonær regjering som er ansvarlig for løpende drap på uskyldige mennesker, i stor grad barn. Dette er ikke en situasjon hvor man holder igjen på fordømmelsen. Problemet er, med noen unntak, ikke kritikken. Problemet er den israelske regjeringen og dens handlinger.

Over 13.000 drepte barn. Mens hele verden ser på. Er det noe som ikke vil stå i historiebøkene, er det at vi ikke visste.

Jeg merker at jeg også nøler i valget av ord på et vis jeg aldri ville ha nølt om et annet land. Men altså: Vi har både rett og plikt til å være rasende, og vi har rett og plikt til å vise det. De som blir drept har krav på det. At barnebarna og oldebarna til palestinerne som i sin tid ble fordrevet, nå drepes i tusentall av okkupanten, er uutholdelig på så mange nivåer.

Kritikk av Israel innebærer ikke et stilltiende forsvar av Hamas. Jeg unnskylder ikke de brutale menneskerettsbruddene Hamas gjorde seg skyldige i 7. oktober, og selvsagt bør de frigi gislene. Ingenting man kan si om Hamas, kan imidlertid rettferdiggjøre det Israel nå gjør.

Samtidig som mitt hjerte alltid har vært hos palestinerne, har jeg hatt sterk sympati med en israelsk fredsbevegelse som lenge har kjempet for en annen framtid enn det helvetet som nå er skapt av reaksjonære krefter.

Løsningen ligger selvsagt i en langsiktig fredsavtale og en tostatsløsning som også bygger på det beste i den israelske befolkningen. Men det er ikke der vi er nå. Så langt er det all grunn til å vente tusener på tusener av flere uskyldige døde palestinere.

Dette er ikke tiden for «litt rett på begge sider». Dette er tiden for å rope: Stopp. Vær så snill. Vær så snill, i navnet til alt som er hellig, stopp!

