Det er fortsatt mulig å hjelpe

«Mange afghanere sliter med fysiske plager, begrenset mobilitet og uførhet som et resultat av den langvarige krigføringen i Afghanistan. Derfor ønsker jeg å jobbe med fysioterapi og hjelpe mitt folk.» Ordene kommer fra Lima Akbari, nyutdannet fysioterapeut fra provinsen Ghazni.

I 2022 ble Afghanistan igjen kåret som verdens verste land å bo i for kvinner. Taliban har innført utallige restriksjoner, forbud og direktiver som påvirker kvinners levekår og samfunnsdeltagelse. FN vurderer å innføre begreper som kjønnsapartheid og forbrytelser mot menneskeheten for å beskrive regimets behandling av kvinner.

Situasjonen er kritisk, og det er derfor desto viktigere å utnytte de mulighetenes som finnes til å støtte afghanske jenter og kvinner. For eksempel er helsesektoren i stor grad unntatt fra Talibans restriksjoner.

Norge støtter utdanning av kvinnelig helsepersonell og opprettelse av kvinnestyrte helsesentre som er trygge for kvinner og barn, og som gir gode og trygge arbeidsplasser for kvinner.

Tonje Merete Viken Tonje Merete Viken er spesialrådgiver i Afghanistankomiteen. (Privat)

Tilbudet omfatter rådgivning og hjelp med seksuell og reproduktiv helse, oppfølging av mødre og spedbarn, fødsler, og generell helsehjelp og informasjon for kvinner og barn.

Lima Akbari er blant de mange sykepleierne, jordmødrene, farmasøytene, bioingeniørene, og fysioterapeutene som bringer høyt etterspurt kompetanse inn i lokalsamfunnet.

Kvinnelige jordmødre er avgjørende for å redusere mødre- og spedbarnsdødeligheten i Afghanistan, som er blant de høyeste i verden. Helsefagarbeiderne spiller også en viktig rolle som forbilder for både jenter og gutter i hjembygdene sine.

Dette er i praksis framtidens ledere og den ressursen Afghanistan har å bygge på når alle andre utdanningsmuligheter for kvinner er strupet.

Den andre prioriteringen som vil gagne kvinner er en satsing på landbruket, som sysselsetter flertallet av afghanske kvinner, om enn uformelt. Her er den største utfordringen faktisk ikke Taliban, men de negative konsekvensene av klimaendringene.

Tørke, flom og erosjon er nå en alvorlig trussel mot selve livsgrunnlaget for hele befolkningen, og Afghanistan er trolig på full fart inn i sitt tredje tørkeår på rad.

Tørke, flom og erosjon er nå en alvorlig trussel mot selve livsgrunnlaget for hele befolkningen, og Afghanistan er trolig på full fart inn i sitt tredje tørkeår på rad.

Jo Moen Bredeveien: Trusselen som henger over oss

Mot slutten av 2023 gjennomførte Afghanistankomiteen en undersøkelse i sju provinser, der 52,8 prosent av respondentene oppgir at tørke har tatt over for manglende sikkerhet som den viktigste årsaken til inntektstap. Dette rammer afghanske kvinner ekstra hardt, og særlig husholdninger med kvinnelig overhode.

Men også her er det mulighet for å oppnå gode resultater gjennom prosjekter knyttet til klimasmarte metoder og entreprenørskap. Privat sektor er åpen for kvinner, og dyrking og videreforedling av frukt og grønnsaker gir både økt inntekt og et mer variert kosthold.

Den tidligere regjeringen arbeidet systematisk for å sikre Afghanistan internasjonal klimafinansiering, og hadde i noen grad fått ballen til å rulle da Taliban overtok makten. Siden da er en rekke miljøprosjekter blitt satt på hold, og Afghanistan har verken tilgang til internasjonal klimafinansiering eller viktige arenaer der dette forhandles om.

Veien til likestilling og utdanning for kvinner i Afghanistan må ta noen omveier, men vi må fortsette å gjøre det vi kan, så lenge vi kan.

Likestilling, god utdanning og sysselsetting er de viktigste norske prioriteringene for Afghanistan i 2024. Dette er universelle rettigheter. Vi kan imidlertid ikke vente på at kvinner og jenter skal få sin selvsagte plass i klasserommet, forelesningssalen eller regjeringskontorene – samtidig som vi lar dem leve helt på yttergrensen.

Linn Stalsberg: Hvordan folkemord kan skje

Støtten må dit den kan ha en effekt. Veien til likestilling og utdanning for kvinner i Afghanistan må ta noen omveier, men vi må fortsette å gjøre det vi kan, så lenge vi kan.

Akkurat nå mener Afghanistankomiteen at en langsiktig satsing på helse og klimatilpasning er den beste måten å gjøre dette på.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen