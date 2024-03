Kreftene vi kjemper mot

25. februar 1994: En 37 år gammel amerikansk jøde og bosetter går inn i Ibrahim-moskeen i Hebron. Det er Ramadan, og 800 mennesker har samlet seg for å be når bosetteren Baruch Goldstein går inn og skyter vilt rundt seg. Han dreper 29 palestinere og skader 125, før han blir overmannet og drept.

Terroristen blir hyllet som en helt av ytterliggående bosettere, og gravstedet hans et blitt et valfartssted. Spesielt hyllet er han av én bosetter, som i årevis hadde et bilde av massemorderen i stuen sin. Bildet hang på veggen til bosetteren Itamar Ben Gvir, Israels nåværende sikkerhetsminister.

Kanskje er det ordet «regjering» som forvirrer oss. I Norge knytter vi tillit til dette ordet. Tanken på at høyreekstreme en dag skal få sitte i vår regjering er helt utenkelig – men det skjer i Israel nå.

I oktober sa forsvarsminister Yoav Gallant : «Jeg har beordret en komplett beleiring av Gazastripen. Det blir ingen strøm, ingen mat, ingen drivstoff, alt er stengt», og la til; «vi kjemper mot menneskelige dyr og handler deretter». I 2018 sverget Gallant at «den eneste nasjonalstaten som kan eksistere i Israel er den sionistiske staten».

Nina Lillebo Nina Lillebo er låtskriver og forfatter. (Privat)

Sionisme. Det ordet dukker opp overalt, men ingen jeg kjenner har lært om det på skolen. Hva er det?

Store norske leksikon sier det er en bevegelse startet av den ungarsk-jødiske journalisten og forfatteren Theodor Herzl. Han var verken religiøs eller snakket hebraisk. I 1896 skrev han manifestet «Der Judenstaat», året etter ble Verdens Sionistorganisasjon grunnlagt. Sionismens eneste mål var «å skape et legalt og sikkert hjemsted for det jødiske folk i Israels land», bedre kjent for oss som Palestina.

Sionisme. Det ordet dukker opp overalt, men ingen jeg kjenner har lært om det på skolen. Hva er det?

Da Storbritannia okkuperte Palestina i 1917, ga utenriksminister Arthur Balfour en erklæring til den engelske sionistlederen lord Walter Rothschild. På vegne av den britiske regjeringen uttrykte Balfour støtte til sionistlederen – og ville tilrettelegge for å opprette dette nasjonale hjemmet for jødene i Palestina. «Jøder flest var lite interessert», skriver NRK på hundreårsdagen for erklæringen.

Likevel: I 1948 ble staten Israel opprettet, og David Ben-Gurion ble statsminister. «Ben-Gurion beordret oss å drive innbyggerne ut. Så vi banket dem opp, brente, vi gjorde alle mulige ting for å få dem til å flykte», forteller en veteran til den israelske dokumentarskaperen Alon Schwarz.

Massakren som ble utført i én landsby kunne være så grusom at innbyggerne i neste landsby flyktet frivillig. «Etter at vi okkuperte landsbyer så jevnet traktorer stedet med jorden», sier veteranen: «De ville ikke at noen skulle komme tilbake, eller etterlate spor».

«Israelerne kaller det frigjøringskrigen, palestinerne kaller det al nakba (Katastrofen)». Sånn åpner Schwarz dokumentarfilmen «Tantura» (2022), der flere veteraner forteller hva som skjedde da Alexandroni-brigaden skapte Tantura-massakren i 1948.

Linda Noor: Sionismens dilemmaer

En av veteranene ler, mens han forteller at en soldat voldtok en 16 år gammel jente. «Noen soldater løp etter innbyggerne med flammekaster og brant dem», sier han. «Det er forbudt å snakke om det. Det ville blitt en stor skandale». Flere veteraner fra brigaden bekrefter at det er en massegrav med over 200 mennesker under det som i dag er parkeringsplassen til Dor Beach sør for Haifa.

I dokumentaren sier professor og historiker Shay Hazkani at statsministeren tidlig forsto at dette kunne bli et omdømmeproblem, derfor ba han historikere om å skrive om historien: Araberne bare reiste, de ble ikke fordrevet av IDF.

For dette har alltid vært en kamp om sannheten.

Har du hørt om Hasbara? Det er den israelske regjeringens informasjonsvirksomhet. De jobber med å spre et positivt bilde av Israel ute i verden. TRT skriver at «for å oppnå sitt mål retter Hasbara seg mot diplomater, politikere og publikum gjennom massemedia». Hasbara tilbyr også stipender til de som vil spre det glade budskap.

Super Bowl 2024 Las Vegas Den amerikanske fotballfinalen Super Bowl er USAs største sportsbegivenhet. I pausen hadde staten Israel betalt sju millioner dollar for å vise reklamefilmen «To all the dads», som forteller at Israel kun kjemper for å få hjem gislene, skriver Nina Lillebo. (Jeff Lewis/AP)

USAs president Biden sier at «man må ikke være jøde for å være sionist. Jeg er en sionist». Til Double Down News sier holocaust-overlevende Hajo Mayer: «Jødedommen, slik jeg lærte det, er svært, svært etisk. Du kan ikke koble sionisme med svært etisk». Faktisk er de i strid med hverandre, sier Mayer: «Jødedommen er universell og human, og sionismen er akkurat det motsatte». Videre beskriver han sionismen som nasjonalistisk, rasistisk og kolonialistisk.

Og båndene strekker seg over hele verden.

Super Bowl er det mest sette sportsstevnet i USA, skriver Kantar: «En mulighet uten like til å nå, engasjere og påvirke et massepublikum». I pausen fikk Israel kjøre reklamen «To all the dads » . For en pris på 7 millioner dollar ble seerne utsatt for propaganda om at Israel bare jobber for å få hjem gislene.

Milliardæren Robert Kraft fra USA brukte også 7 millioner dollar på sin reklame «Silence » , gjennom organisasjonen Foundation to Combat Antisemitism. I 2022 donerte Kraft 1 million dollar til AIPAC. På nettsiden deres står det: «Vi støttet 365 pro-israelske demokratiske og republikanske kandidater i 2022 med mer enn 17 millioner dollar». AIPACs opprinnelige navn var American Zionist Committee for Public Affairs.

Apropos donasjoner til politikere fra pro-israelske grupper: Ingen i historien har mottatt like mye penger fra disse som USAs sittende president Joseph Biden. I løpet av sine 36 år i Senatet mottok han 4,2 millioner dollar.

Hvor lang tid tar det å sulte ihjel en hel befolkning egentlig? Ikke så veldig mye lenger.

I NRK sin artikkel «Lobbyen ingen legger seg ut med » fra 2010 sier tidligere AIPAC-leder Morris Amitay: «Det er nærmest politisk selvmord for medlemmer av Kongressen som søker gjenvalg å innta standpunkter som kommer til å bli stemplet som anti-israelske av Israel».

Dr. Gabor Maté var sionistleder som ung. Nå er han en tydelig stemme mot Israels brutale angrep på palestinere. Han viser til profeten Jeremia sine ord: «Folkets ledere har vært villedere, så de som er blitt ledet, er blitt forvirret».

Linn Stalsberg: Hvordan folkemord kan skje

For samtidig som vi fôres og forvirres med en evig strøm av propaganda, er tid et masseødeleggelsesvåpen. Hvor lang tid tar det å sulte ihjel en hel befolkning egentlig?

Ikke så veldig mye lenger.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen