Slik unngår vi svenske tilstander

Svenske tilstander er igjen i nyhetene etter at norsk politi gikk ut og sa at de fryktet økt konfliktnivå fra svenske organiserte kriminelle. Kravene strømmer nå inn om økte bevilgninger til politiet både for å håndtere dagens situasjon, men også for å bidra til forebygging.

Men skal vi unngå svenske tilstander må vi ta noen steg tilbake. Kriminalitetsbølgen må også sees i lys av årevis med skattekutt og nedbygging av velferden.

I 1991 gjennomførte Sverige en skattereform som var mer omfattende enn noe annet vestlig land siden krigen. Skattesatser ble nesten halvert, både for lønnsmottakere og kapitaleiere. Det svenske finansdepartementet anslo at endringene isolert sett ville føre til et inntektstap på 90 milliarder kroner for den svenske stat. Deler av skattekuttet skulle dekkes gjennom økt eiendomsskatt og økt moms.

Fire år etter skattekuttene begynte ulikhetene i det svenske samfunnet å skyte fart. Nye skatter hentet ikke inn så mye som forventet og skattekuttene hadde favorisert sterkt de med høyest inntekt. Men det stoppet ikke svenske politikere fra ytterligere skattekutt. I 2005 fjernet Sverige arveavgiften og i 2007 forsvant formuesskatten.

Skattekuttene har ført til at svenskene har måttet kutte hardt i offentlig sektor og velferdsordninger. Skolesystemet og helsesektoren er privatisert, men fremdeles finansiert over offentlige budsjetter. Ikke overraskende har skoleresultatene stupt, og ingen andre vestlige land har hatt et tilsvarende fall i helserelaterte utgifter som Sverige.

Sverige har gitt oss fasiten på hva store skattekutt fører til. Mange svensker må ikke bare hoppe over måltider, men vet ikke når de får spise neste gang. Sverige har opplevd en større økning i ulikhet enn noe annet OECD-land de siste 30 årene.

I dag lever 10 prosent av norske barn i fattigdom, i Sverige er det tilsvarende tallet 18 prosent. Situasjonen for de eldre i Sverige er ikke bedre. Den svenske minstepensjonen er så lav at det nesten er umulig å leie selv et lite krypinn. Flere svenske pensjonister bor nå på gata. 40 prosent av enslige, kvinnelige pensjonister over 80 år lever nær eller under fattigdomsgrensen.

OECD og flere internasjonale organisasjoner advarer Sverige mot de negative og destabiliserende effektene av økt ulikhet i samfunnet. Allerede i 2015 anbefalte OECD Sverige å revurdere skattesystemet for å sikre at de rikeste bidro med sin rettferdige andel av skattebyrden.

Det fagfellevurderte tidsskriftet The Lancet har slått fast at dersom Sverige ikke tar grep for å redusere ulikhetene kan det bli ødeleggende for landet.

Det er godt dokumentert at større ulikhet leder til fremvekst av mer høyreekstreme grupper. Det har vi også sett i Sverige.

Sverige har hatt mye høyere innvandring enn mange andre land. Men landet har også avviklet store deler av det offentlige velferdssystemet som skal sikre god integrering. Det er også godt dokumentert at større ulikhet leder til fremvekst av mer høyreekstreme grupper. Det har vi også sett i Sverige.

Det er godt mulig at det nå er behov for økte bevilgninger til politiet for at de skal greie å håndtere smitteeffekten fra Sverige. Men jeg oppfordrer også alle til å titte til Sverige, og titte litt godt.

De har fasiten på hva som skjer med store skattekutt og påfølgende store kutt i velferdsbudsjettene. Følger vi Sveriges eksempel vil vi også i Norge kunne få svenske tilstander om 15 år, med eller uten mer politi.

