Når klikket er konge

Et fåtall husker fortsatt gleden av å bla i en nettavis uten å bli bombardert av «du vil aldri tro hva som skjedde»-overskrifter.

Det har skjedd noe med journalistikken vår, noe som får meg til å rynke på nesen. Såpass mye at jeg er bekymret for permanente rynker, og det i en alder av trettitre år. Vi lever i en tid der klikk er blitt kongen, og influenserne er hoffet.

Men hva med de vanlige dødelige? De som bruker all fritid og energi pål å gjøre våre sitt tettsted, sin bydel til et litt bedre sted, uten tanke på antall likes eller delinger?

I den evinnelige jakten på det neste store klikket, virker det som om den gode, gamle journalistikken – der grundighet, sannferdighet, og relevans var bærebjelken – nå har tatt plass i baksetet. I stedet jages det etter de saftige klikkvennlige nyhetene som genererer mest mulig trafikk.

Eirik Fedje, leder i LO Asker og Bærum Eirik Fedje er leder i LO Asker og Bærum. (Privat)

Ikke misforstå meg. Jeg er like glad i en god kattungevideo som andre. Men når disse begynner å overskygge viktige samfunnsdebatter, da kjenner jeg at noe skurrer.

Influenserne, velsigne dem, de er jo bare produkter av sin tid. Men når våre unge ser opp til dem som de største forbildene, må vi stoppe opp et øyeblikk.

Hvor ble det av oppmerksomheten om dugnadsheltene? De som holder samfunnet vårt gående, som stiller opp uten tanke på å fange det perfekte Instagram-øyeblikket?

Men så, midt i denne digitale tåken av klikk og likes, titter det fram et lite håp. Et friskt pust på TV-skjermen ved navn «Alt for Årdal». En serie som på en humoristisk, men samtidig gripende måte, viser at det fortsatt finnes folk som brenner for lokalsamfunnet sitt. En påminnelse om at det er menneskene rundt oss, de som jobber i det stille, som virkelig gjør en forskjell.

For i et samfunn der klikket er kongen, er det på tide at vi får noen nye forbilder. Og kanskje, bare kanskje, kan vi motivere hverandre til å gjøre våre egne lokalsamfunn til et litt bedre sted – uten tanke på hvor mange likes det skaper. Slik som i Årdal.

