Bedriftene er nøkkelen til den grønne døren

Digitalisering og kunstig intelligens (KI) kan snu trenden med fallende produktivitetsvekst, og bidra til å løse store samfunnsutfordringer som klima, energiomstilling, arbeidskraftmangel og forsvar.

De private bedriftene sitter med en viktig nøkkel for å lykkes, dersom de får muligheten.

Vi trenger derfor en konkret og målbar strategi for digitalisering. Med midler til iverksetting og med sikte på gode juridiske rammer. Vi behøver samhandling og en robust digital infrastruktur med høyhastighetsnett, datasentre, digitale fellesløsninger og økt tungregningskapasitet.

Verden har dårlig tid, og en oppskalering bør skje raskt. Samtidig trenger vi langsiktige investeringer i norsk produktivitet, med digitalisering og forskning og utvikling (FoU) som de viktige driverne. Norske utfordringer påvirkes i stor grad av globale utviklingstrekk, og løsningen finnes ofte gjennom samarbeid i Europa.

Anniken Hauglie er viseadministrerende direktør i NHO. (Moment Studio)

Alle departementer må derfor øke sin innsats i Europa-arbeidet, blant annet ved å være tidligere ute med påvirkning, og at rettsakter fra EØS forberedes og tas inn til riktig tid.

Regjeringen har dessuten ambisjon om at næringslivet skal doble sin forsknings- og utviklingsinnsats. Da må næringslivets behov prioriteres i disse budsjettene. Virkemidler som utløser økt FoU i næringslivet, samarbeid mellom forskningsmiljøer og næringsliv og virkemidler for skalering og vekst må vektlegges.

For å lykkes med omstilling til en grønnere og mer digital økonomi trenger bedriftene arbeidskraft med riktig kompetanse.

Men jobben med å få frem riktig kompetanse er også et sentralt punkt. Mangelen på kompetent arbeidskraft vil nemlig være en av de mest sentrale utfordringene i årene som kommer. For å lykkes med omstilling til en grønnere og mer digital økonomi trenger bedriftene arbeidskraft med riktig kompetanse.

Joe Moen Bredeveien: Bonden, bråket og beredskapen

Universiteter og høyskoler må omdisponere studieplasser slik at kunnskaps- og kompetansebehov for det grønne skiftet prioriteres. Det må også legges bedre til rette for å hente utenlandsk arbeidskraft til Norge. Fag- og yrkesopplæringen må styrkes gjennom et utstyrsløft og det trengs flere studieplasser som sikrer vekst i fagskolesektoren.

Det er mange ting regjeringen må gripe fatt i fremover. Vi har som sagt ingen tid å miste dersom vi skal kunne konkurrere både om oppdrag og arbeidskraft. Denne satsingen må komme tydelig frem i de politiske prioriteringene til partiene og gi utslag i budsjettene.

Lars West Johnsen: Jeg ønsker kongen god bedring

Under regjeringens marskonferanse kommende tirsdag og onsdag bør den første døren åpnes for en sterkere satsing på en grønn og digital fremtid, og for å legge bedre til rette for en satsing på kompetanse og kunnskap for omstilling.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen