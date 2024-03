Osloskolen bidrar til mer kunnskap om KI

I Dagsavisen den 23. februar tar spaltist Aksel Braanen Sterri til orde for en kunnskapsbasert innføring av teknologi i skolen. Jeg er helt enig, og det er nettopp det vi driver med i Oslo.

Braanen skriver at Oslo har rullet ut ChatGPT til 92.000 elever og 17.000 ansatte, men det stemmer ikke. Det vi har gjort, er å sette i gang en utprøving av KI på 16 videregående skoler og åtte ungdomsskoler, altså 24 av totalt 187 skoler i Oslo.

Det er heller ikke slik at vi har kjøpt lisenser til alle elever og ansatte i Osloskolen. Utdanningsetaten har allerede lisens for bruk av Microsoft i Osloskolen og betaler et tillegg basert på bruk av språkmodellen, uavhengig av antall brukere.

Utdanningsetaten har nå utviklet en egen, trygg og sikker KI-tjeneste som ikke bruker eller lagrer personopplysninger. Når denne blir tatt i bruk på noen utvalgte skoler, er målet nettopp å høste nyttige erfaringer og kunnskap om bruken.

Vi har lagt opp til flere stoppunkter i innføringen av KI fremover, nettopp for å evaluere de erfaringene vi gjør oss under utprøvingen. Utdanningsetaten samarbeider blant annet med et miljø ved Universitetet i Oslo (Fiks) som kan tilby kompetanse og veiledning mens utprøvingen foregår.

De samlede erfaringene skal inngå i en rapport med anbefalinger for neste skoleår. I påvente av at regjeringen skal ta grep og innføre nasjonale retningslinjer, har Osloskolen innført sine egne. De skal også revideres jevnlig i takt med erfaringer og ny kunnskap.

Ved å innføre KI i skolen gradvis og på en trygg og sikker måte, ruster vi ungdommene våre til å møte den nye teknologien på en fornuftig, kontrollert og – ikke minst – kritisk måte.

Osloskolens utprøvinger vil gi erfaring og kunnskap som er verdifull i skolene i hovedstaden, men også for andre.

