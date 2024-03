Nå må politikerne reagere

Norsk Covidforening vil rette en takk til infeksjonslege Arne Søraas, forsker og epidemiolog Merete Ellingjord-Dale og ernæringsfysiolog Sonja H. Brunvoll. De leverer verdifull kunnskap.

Vi viser til publiseringen av den norske koronastudien i det prestisjetunge tidsskriftet New England Journal of Medicine i forrige uke – om hvordan covid-19 påvirker hukommelsen til mange som er rammet av long covid.

Vi håper politikere og myndigheter kjenner sin besøkelsestid, og sørger for intensiv satsing på denne viktige kunnskapsbyggingen.

Vi er veldig glade for at koronastudien fra OUS viser så tydelige funn. Vi håper det vil øke pasientsikkerheten til long covid-pasienter gjennom kunnskapsbasert behandling. Våre medlemmer rapporterer at de ofte blir møtt med en trivialisering av kognitive utfordringer.

Brita Scheid Bjørnstad er styreleder i Norsk Covidforening.

Mange leger tror det kun kommer av at man for eksempel er utmattet. De har også en tendens til å tro at det henger sammen med psykiske vansker som er sekundære til nedstengningen snarere enn infeksjonen. Hull i helsetilbudet er altså ikke det eneste problemet long covid-pasienter møter.

Norsk Covidforening mener den generelle manglende forståelsen av kognitiv dysfunksjon, og ulike måter det kan komme til uttrykk på, kan utgjøre en vesentlig tilleggsbelastning i livet med long covid.

Mange sliter med å finne ord, tankene er som sirup, og evnen til å regulere følelser og impulser er ikke som før.

Ting som for et utrent øye kan fremstå som latskap eller andre lite attraktive personlighetstrekk, kan i realiteten være kognitive vansker etter koronainfeksjon. Mange sliter med å finne ord, tankene er som sirup, og evnen til å regulere følelser og impulser er ikke som før.

Vi må bort fra tankegangen om at det kun er de som har ligget i respirator som får long covid. Tall fra studien viser det vi også ser i vår medlemsundersøkelse; at long covid ikke bare «går over av seg selv», som vi opplever som helsemyndighetenes mantra. Tvert imot viser denne studien at de kognitive problemene øker ut ifra hvor lenge man har hatt long covid.

Samfunnsøkonomisk er det viktig å starte utredning og behandling så tidlig som mulig, for å unngå forverring av tilstanden og dermed økte samfunnskostnader i forbindelse med sykefravær, uførhet og lidelse.

Forskning er grunnmuren i forståelsen og utviklingen av gode behandlingstilbud, og her har Arne Søraas med kolleger sørget for at vi er et steg lenger i forskningen på å finne presise årsaksmekanismer og studere mulige behandlinger.

Vi må bort fra tankegangen om at det kun er de som har ligget i respirator som får long covid.

Forskerne har gjort en formidabel jobb som vil komme long covid-pasienter til gode – forutsatt at myndighetene nå anerkjenner behovet for videre arbeid og forskning på behandling av disse pasientene. Norsk Covidforening forventer nå at helseministeren agerer, og ser at Norge i denne sammenheng representerer forskning i verdensklasse.

Bygg videre på disse forskningsfunnene, ta long covid-pasientene på alvor, og øk oppmerksomheten og kunnskapen om kognitive helseutfordringer. Da kommer vi et lite stykke på vei i riktig retning.

