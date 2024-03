Politisk vilje er ikke nok

Det har en tid pågått en artikkelserie om den politiske venstresidens fremtid i Dagsavisen. Uenighetene og usikkerheten omkring dette skyldes etter min mening blant annet at en ikke i tilstrekkelig grad er i stand til å se hele venstresidens bakgrunn og grunnleggende ideologi i et større historisk perspektiv.

For rent historisk har hele venstrebevegelsen sitt opphav i en tankegang og praksis som etter sigende gikk ut på å fremme interessene til de brede og ofte undertrykte folkemassene og representere et ideologisk-politisk alternativ til det bestående.

Denne politiske og til tider revolusjonære venstrebevegelsen har, i ulike varianter, gått under betegnelsen sosialisme. Går vi tilbake helt til 1800-tallet, er det riktig å forstå denne som en frihetsbevegelse på de undertrykte massenes premisser. Men alt dette skulle endre seg.

Skillet kom i 1917, i kjølvannet av februarrevolusjonen i Russland, da tsarveldet ble styret. Et gryende demokrati var muligens i emning. Men i oktober 1917 lyktes det en ekstremistisk gruppe – bolsjevikene – å erobre makten gjennom et kupp og innføre et totalitært styre som mange på venstresiden etter hvert tok avstand fra. Selv om mange lot seg lure og trodde på regimet.

Torgeir M. Hillestad

De som ikke gjorde det, og skjønte at hele ideen om den internasjonale sosialismen i og med oktober-kuppet var stilt i miskreditt, la imidlertid grunnlaget for en mer reformistisk linje som etter hvert utviklet seg til brede sosialdemokratiske partier i de fleste vestlige land.

Kjernen i disse var en aksept av den borgerlig-demokratiske staten og det kapitalistisk-økonomiske systemet; kombinert med en regulering som etter hvert innebar virkeliggjørelsen av et velferdssamfunn med utstrakt sosial sikkerhet for folk flest. Nøkkelen er en fordelingspolitikk med utgangspunkt i de ressursene som skapes økonomisk.

De ulike sosialistiske, tenkte variantene representerer ikke noe brudd med kapitalismen. De utgjør i stedet en slags statskapitalisme som har vist seg håpløst ineffektiv og totalitær.

Etterkrigstiden, med økt velstand, representerer gullalderen for dette systemet. Men fra og med 1970-tallet dukket ulike krisetilstander opp som svekket systemet. Det ga opphav til ulike krefter som begynte å stille spørsmålstegn ved hele systemet og til dels pekte på ulike sosialistiske alternativer – oftest uttrykt i begrep som eksempelvis «demokratisk sosialisme», «den tredje vei», «likevektsøkonomi», og så videre.

Disse kreftene, som er virksomme også i dag, forsøker å stake opp en alternativ kurs i forhold til kapitalismen. Det ender nesten alltid opp i en eller annen lovprisning av, eller en forestilling om en moderne sosialisme.

Dette representerer imidlertid ikke noe seriøst alternativ. De ulike sosialistiske, tenkte variantene representerer ikke noe brudd med kapitalismen. De utgjør i stedet en slags statskapitalisme som har vist seg håpløst ineffektiv og totalitær de stedene de er utprøvde – selv om disse nyere perspektivene hevder de er «demokratiske».

De siste årene har vist at kapitalismen kan bli kastet ut i en krise hvor den ofte blir ute av stand til å møte mange av folks basale behov.

Faktisk har den vestlige formen for kapitalisme, kombinert med politisk liberalisme og individuell frihet, vist seg langt mer effektiv når det gjelder å imøtekomme folks behov. Men de siste årene, og ikke minst dagens situasjon, har vist at denne kapitalismen kan bli kastet ut i en krise hvor den ofte blir ute av stand til å møte mange av folks basale behov.

Det er her sakens kjerne ligger i dag med tanke på venstrebevegelsens dilemmaer rundt den politiske veien videre. Og den til dels krasse kritikken som rettes mot nåværende regjeringer og deres politiske og økonomiske håndteringer.

Dette er kritikk som ofte kommer fra mer ytterliggående partier og personer – eller kanskje fra bestemte fløyer innenfor mer etablerte og store partier. Selv om noe av denne kritikken mot manglende politiske prioriteringer kan være på sin plass isolert sett, er det – i det store bildet – det ensidig politiske fokuset som ofte er det mest iøynefallende.

Det vil si den oppfatningen at politikken i seg selv kan løse alle problemer og at det bare er den manglende politiske viljen som står i veien. Men å drive politikk og administrere makten er ikke eksklusivt et politisk problem, det er også et økonomisk. Alt dette vet de fleste politikere, men poenget her er at det setter bestemte grenser når det gjelder venstresidens vyer og perspektiver om politisk endring.

Karl Marx, som har levert den mest dyptgående og grundige analysen av kapitalismen, viser at dette systemet er utstyrt med grunnleggende indre krisemekanismer som med jevne mellomrom uunngåelig kommer til uttrykk. I tillegg er det utsatt for rent eksterne påvirkningsfaktorer som også svekker og skaper ubalanse i systemet. I vår tid for eksempel koronaepidemien, diverse kriger, og så videre.

For det andre påpekte Marx at ingen mennesker, verken arbeidere eller kapitalister selv, står fritt til å styre dette systemet slik de ønsker. De er i stedet tvunget til å underordne seg bestemte roller og funksjoner så lenge selve kapitalforholdet eksisterer.

For ordens skyld: Marx hevdet at overskridelsen av kapitalismen innebærer selve kapital- og pengeforholdets avskaffelse. Altså en økonomisk og ikke først og fremst en politisk omveltning.

Dette er fremdeles en utopi. I mellomtiden er vi henvist til en så fornuftig administrering av den moderne kapitalismen som mulig. Det hjelper ikke ensidig å rette kritikken mot de styrende myndigheter, i den grad at en krever at de bevilger seg ut av alle problemer over natten, i troen på at et annet politisk system er løsningen – bare den rent politiske viljen er til stede. Økonomien vil uansett sette grenser.

Jeg mener ikke å ta motet fra venstresiden. Den har en viktig funksjon, ikke minst ut fra sine verdier om fellesskap og solidaritet.

Det er for lettvint, særlig for eventuelle radikale krefter, bare å stille krav på rene politiske premisser. De som styrer, har nettopp ansvar for og er tvunget til hele tiden å handle ut fra en streng helhetlig fordelingspolitikk og stramme prioriteringer.

Jeg mener ikke med dette å ta motet fra venstresiden. Den har en viktig funksjon i samfunnet, ikke minst ut fra sine verdier om fellesskap og solidaritet. Men den må innse og venne seg til tanken at ikke alt lar seg ordne med ren viljestyrt politikk.

Fordi den økonomiske virkeligheten – som ikke lar seg styre fullstendig – hele tiden setter overordnede rammer for politikken selv.

