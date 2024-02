Det norske helseforetak står stadig ustøtt

Jeg viser til kronikk i Dagsavisen lørdag 17. februar forfattet av Thorvald Steen, Are Saastad og Hans Erik Heier – en kronikk jeg vil applaudere og supplere.

Det norske helseforetak fyller snart hele 25 år, og her er min tilstandsbefaring så langt: Det norske helseforetak står stadig like ustøtt. Det har setninger i grunnen. Blant annet fordi det mangler folkelig og parlamentarisk fundamentering.

Det norske helseforetak er lekk. Det lekker folk fra førstelinjetjenesten til private helsetilbydere i stadig større omfang. Private bemanningsbyråer innenfor helsefaget kan nemlig ansette sykepleiere på høyere lønn enn i det offentlige.

Derfor må deres lønn nå økes, ber lederen av Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen. Fordi private driftere ellers vil by over, da det offentlige jo belastes både de innleides lønn og private eieres profitt.

Torgeir Rebolledo Pedersen Torgeir Rebolledo Pedersen er forfatter og forhenværende sykehusarkitekt. (Privat)

Og mens nye privatdrevne helsetilbydere som eksempelvis botox- og kinnbeinskirurger generøst tilbyr sine tjenester, reklamerer nå også Det norske helseforetak med et nytt prospekt; NIPT, som skal selge fostervannsprøver til kvinner under 35 år. Et behandlingstilbud helt uten medisinsk grunn.

Det norske helseforetak er et helsepolitisk paradoks. Det er både overfinansiert og underfinansiert. Det er styrt fra toppen og overbemannet av millionlønnede helsebyråkrater, og drevet fra bunnen – underbekvinnet – av underbetalte profesjonsutøvere.

Paradoksene står i (pasient)kø: Det norske helseforetak skal bygges ut ved å bygges ned.

Det norske helseforetak er ennå offentlig i navnet, men i gavnet er det underlagt troen på Markedet, en nærmest monoteistisk statsreligion innført av sosialdemokratiet selv. Var det derfor stat og kirke gikk fra hverandre? For at staten skal gjøre seg enda lekrere for kommersen?

Og paradoksene står i (pasient)kø: Det norske helseforetak skal bygges ut ved å bygges ned. For hva sier minister Ingvild Kjerkol? Jo, hun formaner sykehusene til å prioritere strengere, for å «se på hva de kan gjøre mindre av».

Hun må virkelig manøvrere bedre, skal hun komme fra sine personlige og politiske «helseutfordringer» med sitt smil i behold. For veien er lang fra master til mester, og enda lengre derfra, til ansvarlig og lyttende minister.

Men hun står stadig på sitt, støttet av Ap og Høyre sentralt. Ullevåltomta skal tilbys boligspekulanter, og sykehuset erstattes med monsterbygg som vil sprenge eksisterende bebyggelse både på Rikshospitalet og Gaustad. Disse vettløse planene krever milliardinvesteringer, og fører også til at prosjekter i distriktene holdes tilbake.

Slik lekker også tilliten til Det norske helseforetak. Lekkasjer som private helsetilbydere samler på og gjødsler med, og slik bidrar til økt misnøye med det offentlige helsetilbudet som sådan. Slik fortsetter Det norske helseforetak å lekke, slik også grunnen under det vil fortsette å sprekke. Med mindre hele dets arkitektur demonteres og refundamenteres.

