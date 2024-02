Hva om Putin vinner krigen?

Husk hva du følte da du våknet 24. februar for to år siden. Dagene da vi ikke kunne gå fra nyhetssendingene med bildene av tanks som kjørte inn Ukraina, familiene som så hverandre for siste gang samtidig som bombene falt.

Mens bildene hos oss blir stadig fjernere og sjeldnere, har ukrainerne levd med krig og okkupasjon hver eneste dag. La oss bruke denne dagen på igjen å bekrefte at vi skal gjøre det vi kan for å støtte den ukrainske forsvarskampen.

Russlands ulovlige og brutale fullskalainvasjon av Ukraina går i dag inn i sitt tredje år. Ukrainernes motstand har imponert oss alle, de står opp for sitt land og sin frihet. Det har de klart mest fordi de har vist en ekstraordinær kampvilje, men også fordi de har fått støtte fra mange andre land, både politisk og militært.

Ukrainerne går et tøft år i møte. Russland har lagt over til krigsøkonomi og økt forsvarsbudsjettet for 2024 med over 60 prosent. Konsekvensen er at Ukraina vil trenge enda mer internasjonal støtte for å kunne forsvare sitt land og sitt folk.

At USA sin varsla støttepakke lar vente på seg, gjør støtten fra Europa enda viktigere. Da er det viktig at vi samlet stiller opp, for det er i vår europeiske egeninteresse at Ukraina klarer å stoppe Russland.

Krigen, som begynte da Russland annekterte Krim og okkuperte deler av Donbas, har nå vart i ti år. Dessverre er det ingenting som tyder på at Vladimir Putins ambisjoner i Ukraina har endret seg.

Moskva fører en utslettelseskrig med uttalt hensikt om å fjerne Ukraina som selvstendig stat og nasjon. Voldtekt og tortur brukes som strategi for å dehumanisere befolkningen. Brutaliteten er et bevisst forsøk på å knekke ukrainernes utholdenhet, vilje og kampmoral. Overgrepene har tydeliggjort for alle hva som er i vente om Russland skulle vinne fram.

Det er ingen klisjé når vi sier at ukrainerne kjemper også for oss.

Tenk derfor tanken: Hva slags Europa og hva slags verden vil vi få om Putin vinner krigen? Det ville forandre verden for alltid. Ikke minst for land som oss. Små land med grense til Russland. Det er derfor ingen klisjé når vi sier at ukrainerne kjemper også for oss. Og nettopp derfor er det viktig at vi på vårt kontinent bidrar enda mer for å støtte den ukrainske forsvarskampen.

Arbeiderpartiet er forberedt på at krigen vil kunne vare lenge. Nettopp derfor har vi vært tydelige på at vi vil støtte den ukrainske forsvarskampen så lenge det er behov for det. For ett år siden lanserte statsministeren Nansen-programmet, et femårig støtteprogram for Ukraina. Alle partier står nå bak dette løftet.

Vårt mål er at Norge – gjennom Nansen-programmet – gir mest mulig effektiv og fleksibel støtte til Ukrainas forsvarskamp, slik at Ukraina kan avslutte krigen på sine vilkår.

Vi må aldri venne oss til at det er krig i Europa, vi må aldri la dette bli den nye normalen. Vi må finne tilbake til det vi følte 24. februar for to år sida.

Det betyr at vi hele tida må se etter hvordan vi best kan støtte Ukraina. I fjor framskjøv vi for eksempel den militære støtten ut over det som opprinnelig var tiltenkt da Nansen-programmet ble lansert. Vår støtte for inneværende år vil også måtte vurderes etter hva som er utviklinga på bakken.

I 2024 vil norsk støtte blant annet bestå av både luftvern og F-16 kampfly til Ukraina. Med dette vil Ukraina få en vesentlig sterkere militær kapasitet til å beskytte sitt folk.

På en dyster merkedag som denne er det samtidig viktig å minne om alt det gode vi har fått til i fellesskap. Norske kommuner, sivilsamfunnsorganisasjoner og frivillighet har stilt opp for Ukraina på imponerende vis. Samtlige norske kommuner har tatt imot ukrainske flyktninger. Frivillige over hele landet har gjort en enorm innsats for å hjelpe ukrainske flyktninger med å finne seg til rette i landet vårt.

Vi må fortsette å bli sinte, fortvila og lei oss over de forferdelige lidelsene som finner sted hver eneste dag.

Over hele Norge flagges det fortsatt i gult og blått, og små barn samler inn penger til Ukraina. Små ting – som gir enorm støtte og motivasjon til ukrainerne.

Den støtten trenger ukrainerne nå. Vi må aldri venne oss til at det er krig i Europa, vi må aldri la dette bli den nye normalen. Vi må finne tilbake til det vi følte 24. februar for to år sida. Tenke tilbake til hva vi kjente da vi så bildene fra massakren i Butsja.

Vi må fortsette å bli sinte, fortvila og lei oss over de forferdelige lidelsene som finner sted hver eneste dag. Og enda viktigere enn det – vi må stå ved vårt løfte. Ukrainerne skal alltid kunne regne med oss.

Slava Ukraini.

