Gammel general, gammel politikk?

Indonesia er verdens tredje største demokrati, etter India og USA, med over 200 millioner stemmeberettigede, og det landet med flest muslimske innbyggere i verden.

Torsdag 14. februar ble det avholdt president- og parlamentsvalg. Valgdagsmålingene tyder på at en gammel general – 72 år gamle Prabowo Subianto vil bli ny president, med rundt 58 % av stemmene. Det offisielle valgresultatet vi bli kunngjort i mars.

Hvem er Prabowo? Han er svigersønnen til Indonesias tidligere president og diktator, Suharto, som regjerte fra 1965 til 1999. Under Suharto-regimet var Prabowo leder for hærens spesialstyrker og de strategiske reservestyrkene. Han var involvert i blant annet kidnapping og drap av studentaktivister, samt menneskerettighetsbrudd på Papua og Øst-Timor.

Som følge av dette er han tidligere blitt nektet innreise til USA av tre ulike presidenter, og han bodde flere år i eksil i Jordan. Men i nyere tid har han bygget en profil som politiker, og stilte også som presidentkandidat i 2014 og 2019.

Begge gangene konkurrerte han mot den nåværende presidenten Jokowi. Etter å ha tapt valget i 2019 gikk Prabowo like fullt inn president Jokowis regjering, som forsvarsminister. Under torsdagens valg stilte Prabowo til valg med president Jokowis sønn som visepresidentkandidat. De er blitt støttet av de fleste politiske partiene, men med et bemerkelsesverdig unntak av Jokowis eget parti, PDI-P.

Under valgkampen har Prabowo har gitt inntrykk av å ville videreføre den nåværende presidentens politikk, som blant annet kjennetegnes av sentralisering, investeringsvennlig politikk, bygging av infrastruktur, og en plan om å flytte hovedstaden fra øya Java til Borneo.

Men Jokowis politikk kjennetegnes også av demokratisk tilbakegang. Likevel har han klart å opprettholde en betydelig popularitet, og han lot det ikke være noen tvil om at han støttet Prabowos kandidatur.

Kritiske røster hevder at det har vært uredelig spill. Den ene motkandidaten, Ganjar Pranowo, hevder han har bevis på valgfusk. Youtube-filmen «dirty vote», som ble lansert tre dager før valget, nådde 8,5 millioner visninger i løpet av torsdagen.

Den kritiserer hvordan statsapparatet er blitt brukt for å favorisere Prabowo, blant annet gjennom statlige budsjetter, og gjennom en kontroversiell domsavgjørelse om å tillate Jokowis sønn å stille som visepresidentkandidat – på tross av at han ikke innfridde kravet om å være minst 40 år gammel.

Selv om mye kan ha vært kritikkverdig, hersker det liten tvil om at flertallet av de som stemte faktisk stemte for Prabowo.

Men selv om mye kan ha vært kritikkverdig, hersker det liten tvil om at flertallet av de som stemte faktisk stemte for Prabowo. Han hadde lenge ledet på meningsmålingene, men det var spenning knyttet til hvorvidt han ville få over 50 % av stemmene, og således kunne avgjøre i én valgomgang. En ny valgomgang ville sannsynligvis betydd at de to motkandidatene kunne ha samlet seg, og potensielt gjort utfallet mer åpent.

Islam har noen ganger vist seg som en kraft med stort potensial i det indonesiske politiske landskapet. Kandidaten som kom på andreplass, Anies Baswedan, fikk anslagsvis 25 % av stemmene og var nominert av to små islamske partier. Men religion definerte i liten grad denne valgkampen, og de muslimske stemmene var delt.

Hva betyr utfallet av valget? Indonesia erklærte uavhengighet etter annen verdenskrig, og hadde en global lederrolle i kampen for kolonifrigjøring. Landet ble lenge autoritært styrt, men i 1999 måtte president Suharto gå av etter omfattende demonstrasjoner, og Indonesia startet en prosess med demokratisk reform og styrking av menneskerettighetene.

Dette innebar etablering av en rekke viktige institusjoner, og en prosess for å få militæret ut av politikken. Følgelig har Indonesia vært regnet som det mest demokratiske landet i Sørøst-Asia de siste tiårene.

På tross av dette klarte den gamle eliten å beholde mye av sin makt. Etter en lengre periode med både fremskritt og tilbakesteg, er de fleste eksperter enige om at demokratiet er blitt vesentlig svekket under siste regjeringsperiode.

Det er ingen grunn til å tro at Prabowo vil snu trenden med demokratisk tilbakegang.

Prabowos problematiske bakgrunn betyr ikke nødvendigvis at han vil føre en veldig annerledes politikk enn den nåværende presidenten, eller en veldig annerledes politikk enn det de andre kandidatene ville ha gjort. Men det er i hvert fall ingen grunn til å tro at han vil snu trenden med demokratisk tilbakegang.

At en gammel general fra Suharto-tiden blir valgt som president vitner også om at den demokratiske reformperioden definitivt er over. Symbolverdien i dette er ikke uten betydning, og det kan muligens føre til skarpere skillelinjer i et politisk landskap der flesteparten av de politiske partiene per i dag er en del av den samme koalisjonen.

