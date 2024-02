Du står foran din viktigste avgjørelse, Lubna Jaffery

Kjære kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap): Du står nå foran det som nok er den viktigste avgjørelsen du kommer til å ta som statsråd. Skal de av oss med nedsatt funksjonsevne få våre grunnleggende rettigheter oppfylt? Jeg håper svaret ditt er ja.

Egentlig er det ganske absurd at spørsmålet i det hele tatt må stilles. At alle mennesker, uansett funksjonsvariasjon, skal ha de samme rettighetene og like muligheter til å delta i samfunnet vårt, burde egentlig vært en selvfølge. Slik er det dessverre ikke.

Simen Bondevik er klimapolitisk talsperson i Partiet Sentrum.

De av oss med nedsatt funksjonsevne er Norges største minoritet. Samtidig er vi en av de mest diskriminerte gruppene i samfunnet. Denne diskrimineringen har det politiske flertallet på Stortinget indirekte stemt for ved flere anledninger de siste årene. Et representantforslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lovgivning, ble nedstemt senest i desember 2022.

Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet sørget for at forslaget ikke fikk flertall. De to regjeringspartiene, Ap og Sp, begrunnet stemmegivningen sin med at det pågikk en juridisk ekspertutredning som vurderte inkorporeringen av FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i norsk lov.

For en måned siden la det juridiske ekspertutvalget frem sin utredning. Flertallet i utvalget konkluderte tydelig: FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter bør inkorporeres i menneskerettsloven! Dette må du lytte til og følge opp, Jaffery.

Å inkorporere CRPD i menneskerettsloven vil være avgjørende for å få slutt på den systematiske diskrimineringen som vi med nedsatt funksjonsevne blir utsatt for. Da vil FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter endelig gå foran norsk lovverk når det er motstrid – i motsetning til slik det er i dag, når CRPD kun er ratifisert.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er Norges største minoritet. Samtidig er vi en av de mest diskriminerte gruppene i samfunnet.

I tillegg til å inkorporere CRPD i menneskerettsloven, er det viktig at Norge ratifiserer tilleggsprotokollen som gir enkeltpersoner mulighet til å klage til CRPD-komiteen dersom en opplever rettighetsbrudd. Disse to tingene vil gi mange med nedsatt funksjonsevne et styrket vern mot diskriminering og et viktig verktøy for å få oppfylt grunnleggende rettigheter.

Jeg håper du bestemmer deg raskt, Lubna Jaffery. Vi trenger at du og resten av regjeringen er krystallklare på at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få de samme rettighetene og mulighetene som resten av befolkningen.

Vi har ventet lenge nok nå.

