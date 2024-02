Oslo må ta sine utfordringer på alvor

Jeg er hyppig bruker av alle transportmidler i Oslo-området, og som mange andre ser jeg at det i rushtidene er trangt om plassen på busser, T- baner og tog. Og at bilkøene er omtrent like lange som for mange år tilbake.

Oslo hadde ved utgangen av 2023 mer enn 715.000 innbyggere, opp 7.200 fra året før, og fram til 2050 er det beregnet at Oslo vil ha omlag 815.000 innbyggere. I tillegg kommer et økende antall studenter og andre som ikke har boligadresse i Oslo. Akershus har en befolkning på 720.000, en stor økning fra for eksempel 2005 da innbyggertallet var 495.000.

At folk søker til byene, vil åpenbart utfordre trafikk og bomiljøer. Jeg mener det er på høy tid at politikerne og etatene kommer på offensiven – før ting blir verre. Det er ikke nok å skylde på penger for at trafikken er et problem store deler av dagen. Trafikken vokser, uansett hvor mange elbiler som svirrer rundt i gatene og som parkeres i boligområder. Antall biler per husstand øker, og nye biler blir større og krever mer plass.

Ja, jeg kan se at mye er bra, ikke minst vil jeg gjerne skryte uhemmet av de mange fine gang- og sykkelveiene som er bygget de siste ti årene. Fortsett den fine satsingen der.

Knut Bøe Knut Bøe er tidligere transportforsker. (Privat)

Men vi må også huske at antall virksomheter i byområdet øker, med varer og tjenester som skal flyttes hit og dit. Med en snørik vinter, ser vi nå mangel på lagerplass for snø og redusert fremkommelighet for biler og busser. Så kjære politikere; se realitetene i øynene og foreta viktige valg for fremtiden, for beboere og miljøet.

For det første: Jeg mener det er hinsides all fornuft at titusenvis av biler skal tillates å kjøre inn i byen fra landdistriktene hver morgen. Ettersom de ikke legger noen penger igjen i butikker og handel, bør denne strømmen av biler stanses eller reduseres så snart som mulig, ved parkeringsplasser et par mil fra bykjernen. Et stort antall nye busser blir nødvendig, men da får de bedre fremkommelighet.

Det er hinsides all fornuft at titusenvis av biler skal tillates å kjøre inn i byen fra landdistriktene hver morgen.

For det andre: Legg vekk det gammeldagse synet om at alle skal få lov å kjøre hvor de vil og når de vil. Vi lever i 2024, og verden har forandret seg siden 1960. I dag finnes moderne styringsverktøy, og det er mulig å styre ulike trafikantgrupper på en moderne måte, enten det gjelder busser, privatbiler, handel og næring, service eller industri. Dette kalles trafikklogistikk.

Les også: Tar elbussene i forsvar

For det tredje: Demp bruken av ødeleggende økonomiske straffetiltak og parkeringsavgifter. Ta heller i bruk – i rushtidene spesielt – fysiske restriksjoner. Veier og jernbane kan tilpasses og utnyttes bedre i deler av døgnet, og det er fullt mulig å lage beveggrunner for en annen trafikkfordeling.

Les også: Ronny varsler pendleropprør

Jeg vet at etatene, hver på sin tue, jobber jevnt og trutt for en forbedring. Det skal de ha ros for. Men den gode og klare visjonen for hvordan byområdet skal oppnå en kraftig forbedring, den mangler. Nå løper alle på hvert sitt område ut for å slukke branner. Det bør ikke fortsette.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen