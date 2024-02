Finn europeeren i deg

Jeg satt på t-banen. Det var billettkontroll. En mann på cirka 60 år snakket i mobiltelefonen med sin kone om deres barn da han gikk på t-banen. Han var i ferd med å legge på for å kjøpe billett i ruter-appen. Han rakk det ikke før vi alle hørte: Billettkontroll! Han hadde ingen billett.

Han var noen sekunder for sent ute med å kjøpe billett i appen. Han prøvde å forklare situasjonen og ba om forståelse. Jeg bevitnet for billettkontrollene at han hadde sagt til sin kone at han måtte legge på for å kjøpe billett.

Det hjalp ikke. Mannen måtte betale bot. Han ble ikke aggressiv, han prøvde å forklare situasjonen og ba om litt forståelse for at dette dreide seg om sekunder. Han betalte og var høflig mot billettkontrollørene. Han svelget irritasjonen og spøkte med at det er farlig å snakke med sin kone om sitt barn når man går på t-banen.

Jeg tenkte i mitt stille sinn: Dette er en europeer. Han tyr ikke til vold, han forblir høflig og behandler billettkontrollørene med respekt, han forblir vennlig og viser at han er frustrert over manglende forståelse uten å miste beherskelsen. Han står ikke på sin rett, men gjør opp for seg. Han er en forsiktig mann og ønsker ingen konfrontasjon. Og han tør å fleipe litt.

Vil denne europeeren overleve uten at visse helt elementære verdier er selvsagte for alle i samfunnet? Jeg tror denne ydmyke mannens atferd kan tilhøre fortidens Europa, hvis vi unnlater å forstå alvoret i de kreftene i samfunnet som misliker våre verdier.

Disse kreftene liker rett og slett ikke hvordan vi lever, og hvilke verdier vi baserer vårt samfunn på. Disse kreftene finner vi spredt over hele Europa.

Hva er det som er selvsagt for oss?

Vi vil bevege oss i et samfunn der våre verdier er selvsagte for oss. Vi vil bevege oss fritt i Europa. Det har ikke vært en selvfølge, men EU har muliggjort at det er blitt en selvfølge.

Vi vil at alle mennesker skal ha like rettigheter og stå likt for loven. Juridisk rettferdighet er selvsagt for oss.

Vi vil at alle skal få leve ut sin frihet uten at det går på bekostning av de andre.

Vi vil velge hvem som skal ha makten. Derfor går vi til valg og bekjenner oss til demokratiet som samfunnsform.

Vi vil at alle skal ha muligheten til å studere og utvikle seg. Derfor har vi et skole- og studiesystem som er åpent for alle.

Vi vil bevege oss på gaten uten å være redd for vold og trakassering. Derfor har vi et politi og et rettsvesen som skal ivareta denne trygghetsfølelsen.

Vi vil ha et samfunn der vi kan ytre oss og si vår mening uten å lande i fengsel eller bli drept for hva vi sier.

Hvem er motstanderne av dette samfunnet vi vil ha? Det er alle som mener det liberale demokratiet og det europeiske samarbeidet må avskaffes. Vi finner dem på hele det politiske spekteret fra venstre til høyre, vi finner dem i ulike religioner, vi finner dem i alle generasjoner og samfunnslag.

De er midt iblant oss og vandrer på gaten akkurat som alle andre. De lever av og i et samfunn de vil avskaffe.

Vi ser alle antydninger til at hatet næres, krenkelsene tiltar, aggresjonsnivået stiger, polariseringen øker og frontene spisses i Europa. Samtidig liker vi nordmenn å se vekk fra dette. Vi er liksom bortgjemte nordboere som har nok med oss selv.

Det er på tide å reise en ny Europa-debatt i Norge for å forsvare våre verdier. Vi har ikke tid til å definere oss utenfor.

Vi vil være sløve og fortrenger å se oss selv som del av Europa. Vi narrer oss i troen på at demokratiet vil bestå av seg selv.

Det er på tide å reise en ny Europa-debatt i Norge for å forsvare våre verdier. Vi har ikke tid til å definere oss utenfor. Vi må forstå våre problemer som europeiske problemer og delta i å finne demokratisk og moralsk forsvarlige løsninger på det anti-demokratiske hatet som både omgir Europa og er midt iblant oss europeere.

Vi må vekke oss selv fra illusjonen om at våre verdier er selvsagte.

Det er både pinlig og farlig med et Norge utenfor EU. Vi nordmenn narrer oss selv i troen på at EU aldri vil glemme oss. Vi tror vi kan leve uten Europa, og samtidig er vi fullstendig avhengige av Europa.

Å være norsk burde bety å forstå seg selv som europeer. Vi trenger en europeisk identitet der vi kan skrive vårt kulturelle bidrag inn i en felles europeisk kulturarv og politikk, og bidra inn i fremtidens Europa på lik linje med samtlige EU-medlemsland.

Mannen på t-banen ble for meg et symbol på en europeisk borger som snart kan tilhøre fortiden, hvis vi ikke våkner fra vår nasjonale sløvhet i Norge. Å vekke uro og bekymring for et Norge utenfor EU bør bli en politisk handling som igangsetter en ny debatt om norsk medlemskap i EU.

Det handler om å stå sammen om de verdier vi vil bygge vårt samfunn på, også i fremtiden.

