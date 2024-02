Opptakssystemet har gått ut på dato

Det er tid for å søke høyere utdanning. Men dagens opptakssystem virker svært uforutsigbart for oss avgangselever. Karakterinflasjon og unødvendig jakt på tilleggspoeng har ført til at mange elever frykter at de må bruke flere år på å ta opp igjen fag for å ha mulighet til å komme inn på drømmestudiet.

Selv elever med 6 i snitt er usikre på om de får oppfylt drømmen sin om å studere medisin. Dette urettferdige systemet er langt på overtid.

Enda verre er det at ingen regjeringer eller partier har våget å rokke ved opptakssystemet. Det gjør at avgangselever må navigere seg gjennom akademisk kvikksand.

I dag kan gode resultater fra videregående slås av tilfeldige og urettferdige tilleggspoeng. Heldigvis ble det satt ned et utvalg som skulle se på hvordan man skulle forme et mer rettferdig opptakssystem. Rapporten deres kom i slutten av 2022, og vi ser fram til at regjeringa viser handlingsvilje og tar grep denne våren.

Ashish Kumar Bhargava er sentralstyremedlem i Senterungdommen.

Det er også viktig å prate om målene med norsk utdanningspolitikk når man skal diskutere opptakssystemet. Er ikke målet at flest mulig skal studere og havne i arbeidslivet raskest mulig?

Da gir det ikke mening at ungdom skal bruke årevis på å samle poeng før de kommer i gang. Utvalget som kom med forslag til et nytt opptakssystem, sa at hvis unge studenter kom tidligere ut i studier og arbeidsliv, så kunne det øke verdiskapningen i Norge betydelig. Dette er noe Senterungdommen mener skal være et mål i utdanningspolitikken: Flest mulig gjennom studier, kjappest mulig inn i arbeidslivet.

Vi håper at praktiske egenskaper og opptaksprøver kan vektlegges. Det kan styrke mangfoldet innenfor utdanningsretningene våre.

Vi forventer at det nye opptakssystemet blir mye mer fleksibelt enn det gamle. Det nye systemet bør sikre at ingen flere elever opplever at det harde arbeidet deres går til grunne. Senterungdommen håper at praktiske egenskaper og opptaksprøver kan vektlegges innenfor enkelte studieretninger. Det kan styrke mangfoldet innenfor utdanningsretningene våre.

Som avgangselev nå kommer jeg neppe til å oppleve eventuelle endringer i opptakssystemet. Likevel unner jeg de kommende årskullene et godt og fleksibelt opptakssystem. Et som sikrer at flest mulig kommer ut i studier og arbeidsliv raskest mulig.

