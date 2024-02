Unyansert om matpriser og egne merkevarer

I Dagsavisen den 6. februar skriver kommentator Kjell Werner svært unyansert om butikkjedenes egne merkevarer (EMV). Ved å insinuere at EMV bidrar til høyere matpriser, hopper han bukk over den fremste utredningen på feltet, og bidrar heller til å legitimere spekulative påstander.

Riktignok nevner Werner at Samfunnsøkonomisk analyse (SØA), i en grundig utredning på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, konkluderer med at egne merkevarer og vertikal integrasjon har hatt positive virkninger på konkurransen i det norske dagligvaremarkedet, for ikke å snakke om forbrukernes valgmuligheter.

Det han unnlater å nevne, er at SØA ikke finner grunnlag for å hevde at EMV har bidratt til sterkere prisvekst for matvarer. Man har så langt ikke data for å undersøke om prisveksten innenfor en varegruppe ville vært høyere eller lavere uten EMV.

Likevel fremstiller Werner det som et faktum at EMV har bidratt til økte priser, med en kontroversiell blogger som eneste kilde. Man bør kunne forvente mer av en kommentator i en riksdekkende avis.

SØAs rapport er det mest omfattende arbeidet som er gjort på EMV i Norge. Men der Werner henger seg opp i at EMV-andelen i Norge har økt fra 17 til 20 prosent, viser både SØAs rapport og statistikk fra analyseselskapet NielsenIQ at EMV-andelen er vesentlig lavere i Norge enn i våre naboland. I lys av at gjennomsnittet i Vest-Europa er en EMV-andel på 35 prosent, skulle man faktisk forvente å finne mer EMV i norske butikkhyller.

Werner unnlater også å fortelle at EMV i hovedsak konkurrer med store merkevareprodusenter som Orkla, Tine, Ringnes og Nortura, som i flere produktkategorier har både 70, 80 og 90 prosent av markedet (VG). I slike tilfeller bidrar EMV til økt konkurranse og bedre produktmangfold, slik SØA har påpekt i sin kartlegging.

Den generelle prisveksten som Werner viser til, er et internasjonalt fenomen som kan knyttes til økte råvarepriser og andre kostnadsøkninger i hele verdikjeden for mat. Fra januar 2021 til desember 2023 økte konsumprisene for mat og alkoholfri drikke like mye i Danmark som i Norge, og klart mer i Sverige.

I årene før 2022, da kostnadene for alvor begynte å øke, har prisveksten på mat og drikke gjennomgående vært lavere i Norge enn den totale veksten i konsumprisene.

De to økonomiprofessorene Frode Steen og Richard Friberg påpekte for litt siden i DN at Norge historisk har «hatt en relativt lavere utvikling i matpriser enn de fleste av våre europeiske naboer. Fra januar 2015 til desember 2023 steg prisene i Norge med 32 prosent, mens EU hadde en prisvekst på 43 prosent. Vi har åttende laveste prisstigning av 30 land».

Det unyanserte inntrykket Kjell Werners kommentar etterlater, er uheldig om man ønsker en opplyst og faktabasert debatt om matpriser i Norge.

