Historieløst fra Høyre

Høyres Margret Hagerup forsøker i Dagsavisen (30. januar) å gi Arbeiderpartiet all skyld for de svake PISA-resultatene fra 2022. Hagerup er enten historieløs, eller gjør i verste fall et forsøk på historieforfalskning.

PISA-tallene fra 2022 viser et historisk fall i matematikk, naturfag og lesing. Jeg forstår Høyres ønske om å henge resultatene på vår regjering. Fakta er at disse elevene har gått sju og et halvt år i en skole styrt av Høyre.

Bare de siste seks månedene har de gått i en skole styrt av Ap/Sp-regjeringen. Alle som kan litt om offentlig forvaltning og skolepolitikk vet at man ikke få endret mye på et halvt år.

PISA-undersøkelsen alene er ikke definisjonen på status i norsk skole. Politikere før meg har tidligere sett seg blind på resultatene fra undersøkelsen når de har utformet politiske grep for norsk skole. PISA er en del av bildet, og gir mer kunnskap om ståa i skolen.

Øystein Mathisen, Arbeiderpartiet, Nordland Øystein Mathisen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av utdanningskomiteen. (Stortinget)

Spørsmålet er hvordan vi bruker resultatene. La oss ikke glemme Erna Solbergs lovnad fra valgkampen 2009: «Jeg garanterer et løft i kunnskapsnivået blant norske elever, målt gjennom f.eks. PISA».

Her har Høyre løftet PISA høyt, til noe de ønsker å bli bedømt etter. Vel; dommen over Solberg og Høyre er at det løftet klarte de ikke å levere på. Jeg tillater meg å minne om at Høyre er veldig glad i å måle elevene. På dette løftet står Høyre til strykkarakter selv.

Dagsavisen mener: Nødvendig mobilforbud

De siste ti årene har vi sett skolen bli drastisk mer teoritung, mye takket være det berømte «PISA-sjokket». Jeg tror ikke Høyre med det har gjort norsk skole merkverdig bedre.

Snarere tvert om: Jeg tror heller dette er en stor grunn til at vi nå ser mange unge som mister motivasjonen, og til utraderingen av praktisk undervisning.

Vi vet at norsk skole kan bli bedre. Vi vet også at norske elever bør ha det bedre på skolen. At PISA alene er fasiten på om vi lykkes med dette, tror jeg ikke. Fremover må vi skape en skole som gjør det mulig for alle elevene å lære mer. Vi må ha en mer praktisk og variert undervisning som tar innover seg at elever lærer på forskjellig måter, og at det reflekteres i skolen.

Vi må ta på alvor at flere undersøkelser dokumenterer fallende motivasjon og at mange elever føler på stort press og mye stress. En generasjon som vokser opp med stor trygghet og mye frihet, burde også ha alle forutsetninger for å lykkes i skolen. Dessverre er det ikke slik i dag.

Den virkelighetsflukten og ansvarsfraskrivelsen Høyre prøver på, bidrar ikke til å gjøre norsk skole bedre.

Derfor har Arbeiderpartiet og regjeringen startet en stor satsing på mer praktisk og aktiv undervisning og mer kompetanseheving til lærerne i flere av skolens fag og emner. Vi styrker også laget rundt eleven, med flere dyktige ansatte med bedre tid.

Snart kommer også Ungdomsmeldingen som ser helhetlig på utfordringer som unge møter i og utenfor skolen. Vi tar også et helt nødvendig oppgjør med mobilens plass i skolen, et oppgjør høyresiden ikke har maktet å ta.

Høyres løsninger har så langt vært mer av det samme som ikke har fungert: De vil «avskilte» erfarne lærere og innføre flere prøver i skolen. De kutter i kvalitetsutvikling i grunnopplæringen, og innfører moms på bøker i en tid der vi trenger at barn leser mer.

Les også: Læreboka må tilbake

Hagerup avslutter sitt innlegg med en oppfordring til Arbeiderpartiet om en mer balansert debatt. Da oppfordrer jeg i retur Høyre om en mer faktabasert debatt. For den virkelighetsflukten og ansvarsfraskrivelsen Høyre prøver på, bidrar ikke til å gjøre norsk skole bedre. Den gjør heller ikke skoledebatten bedre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen