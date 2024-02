Norge må beholde rikingene

Når de politiske partiene nå lager nye program for neste stortingsperiode, så er det ett viktig spørsmål som må besvares: Vil dere fjerne skatten på næringsrelatert kapital?

I DN 30. januar kan vi lese at leder for programkomiteen i MDG vil fjerne denne formuesskatten – fordi den er skadelig for omstilling. Det bør inspirere de andre partiene i programprosessene.

Dette kan – og bør – bli en stor sak i valgkampen, slik NHO har understreket flere ganger. For vil vi at lokalsamfunn skal kunne ha private eiere å lene seg på? Vil vi ha bedrifter som investerer i nye arbeidsplasser og grønn omstilling?

Hva skjer med gode lokale ideer og innovasjoner når norske eiere føler at de må velge flyttemelding til Sveits fremfor skattemelding til Norge? Og hva skjer når avstanden mellom lokalsamfunn og investorer øker?

Det var lenge en marginal sak at norske eiere med stor formue meldte flytting ut av Norge. Men de siste to årene har et syttitalls personer med nettoformue over 100 millioner kroner flyttet fra landet – litt avhengig av regnemåte. Totalt hadde disse utflytterne en skattepliktig formue på omkring 45 milliarder kroner året før de flyttet.

Både hotelleier Petter Stordalen og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen spår ifølge NRK (29. januar) at skatteflukten vil fortsette. Trenden med at rike bedriftseiere flytter fra landet, kommer ikke til å ta slutt før formuesskatten blir endret, er deres budskap.

Jeg kunne ikke være mer enig. Og i en urolig tid med økende utgifter og grønn omstilling trengs mer kapital lokalt. Ikke mindre.

Norske eiere står for en større andel av arbeidsplassene enn andre typer eiere. Private eiere er dessuten viktigere utenfor byene og for å opprettholde bosetting over hele landet. Hjørnesteinsbedrifter i Distrikts-Norge kan oppleve stor avstand til internasjonale kapitalmarkeder. De er derfor avhengige av norsk kapital.

Da hjelper det dårlig at stadig flere eiere flytter ut av Norge. Etter hvert flytter pengene med, og investeringer kan havne andre steder.

Derfor er en reduksjon i skatten på næringsrelatert kapital svært viktig. Formueskatten fremstilles ofte som en personlig skatt. I realiteten er den en ekstra firmabeskatning på norskeide, private bedrifter, så lenge formuen er bundet i bedriften.

Dette er en skatt som favoriserer utenlandsk eierskap, ettersom den bare treffer norske eiere. Den skiller heller ikke mellom overskudd og underskudd – den skal betales uansett hvor røde tall bedriften har.

De aller fleste private, norske bedriftseiere rundt om i Norge, små som store, ønsker fortsatt å bo i Norge. De samme eierne ønsker å bidra til felleskapet både ved å skape arbeidsplasser og ved å betale skatt.

Bedriften betaler selskapsskatt og avgifter, ansatte får lønn som de betaler skatt av, kundene betaler merverdiavgift, og eierne betaler utbytteskatt hvis de tar ut verdiene. Gode bedrifter skaper store inntekter til velferdsstaten. Derfor trenger vi mer kapital tilgjengelig for å skape verdier og arbeidsplasser, ikke mindre.

Det bør være et mål å få personer som vil investere og skape industri i Norge til å bli – og få de som har flyttet til å komme tilbake.

Norge er et godt land å bo i, også for bedriftseiere. Det er ikke synd på norske bedriftseiere. Men det er synd for verdiskaping og lokalsamfunn dersom private eiere flytter ut av landet på grunn av skattesystemet.

Se til Sverige, sier Stordalen og Eriksen. Der fjernet de den omstridte skatten og stanset skatteflukten for 16 år siden.

Vi ønsker et sterkt privat eierskap i Norge. Det bør være et mål å få personer som vil investere og skape industri i Norge til å bli – og få de som har flyttet til å komme tilbake. Det håper vi er partienes mål også – og at de erkjenner dette med faktisk politikk. Og redusert eierbeskatning.

