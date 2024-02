Venstresiden og de unge menn

Hvorfor har oppslutningen om venstresiden kollapset hos menn under 25 år? Bare 22 prosent stemmer på et av de rødgrønne partiene, inklusive Senterpartiet. Blant jentene er fordelingen en helt annen: Venstresiden har 54 prosents oppslutning. De forsøksvise forklaringene på denne forskjellen har vært mange, men ingen forstår helt.

Jeg har heller ikke et enkelt svar, men to arrangementer ved Teknisk Museum nylig peker på en viktig trend. En trend som både er knyttet til rødgrønn politikk, men like mye til denne politikkens medieprofil. Det er en medieprofil som fremmedgjør heller enn å engasjere mange, spesielt unge menn.

Det første arrangementet var dette: 25. januar åpnet Teknisk Museum en ny energiutstilling. Utstillingen er stor, rik og samtidig både historisk og orientert. Under åpningen sto energipolitikk sentralt, knyttet til klimapolitikk, og derfor også til landskap og lokaldemokrati. Fosen.

I panelet satt biologen Dag Hessen, klimaaktivisten Penelope Lea og Silje Karine Muotka, president i sametinget. Muotka fortalte at samene lider under disse vindmøllene. Hun la vekt på «lider», og hun snakket om samene i bestemt form entall, som om hun representerte alle samer.

Lars Risan Lars Risan er antropolog og fagbokforfatter. (Privat)

Lea ga henne full støtte. Klimaaktivisten rettet også saklig, men nådeløs og fordømmende kritikk mot en av utstillingens sponsorer, Equinor. Dag Hessen la vekt på at vi i den rike delen av verden må redusere vårt forbruk.

Hver for seg er ingen av disse innspillene urimelige, men vi må spørre oss selv, med utgangspunkt i sametingspresidentens innlegg: Er den ramsalte kritikken av oljeindustri og vindmøller en formidling av de unge sameguttenes kamp?

Det er jo i stor grad de som gjeter reinflokkene, hundrevis av kilometer over viddene hver sesong, og som, må vi tro, «lider» og frykter hvordan klimaendringene vil ødelegge den arktiske økologien som gir reinen dens livsgrunnlag. Satt de i salen og ga sine tilrop?

Nei, for blant publikum var gjennomsnittsalderen anslagsvis seksti år. Jeg skuet ut over grå isser, der jeg satt med mine egne grå hår.

De unge mennene var imidlertid representert på museet, i datautstillingen I/O, for en time tidligere hadde sosialantropologen Marianne Lien holdt foredrag om unge, i hovedsak mannlige reindriftssamer. Vi lærte om hvordan de viderefører en tradisjon, og Lien skapte ingen tvil om at Fosen-dommen knesatte en viktig samisk rettighet til land som tidligere ikke er blitt respektert av staten.

Samtidig lærte vi om en gruppe unge menn som har revolusjonert deler av reindriftsnæringen. De unge reindriftssamene helt nord i Finnmark har begynt å bruke droner i gjetingen av reinsdyrflokker, som skal vandre lange strekninger fra sommer- til vinterbeite, og tilbake igjen neste sesong. Med dronene kan de se hele flokken, fra 100 meter høyde, mens de selv er på god avstand fra dyrene, heller enn å kjøre nærmere flokken med sin snøscootere.

Den verdipolitiske forskjellen mellom unge menn og kvinner er mest sannsynlig knyttet til ulik virkelighetsbeskrivelse.

Det gjør jobben lettere for gjeterne, men det gjør også livet bedre for reinsdyrene. Dyrene blir litt stresset av snøscooterne, og ofte blir de drevet for fort av gårde. Over gode beiter, der de gjerne ville stoppet opp. Gode beiter kan bli stående urørt, mens andre områder kan bli overbeitet.

Dronene er altså godt for både gjeterne, reinsdyrene og økologien. Denne virkeligheten, i stor grad unge menns virkelighet, er imidlertid usynlig når rødgrønne aktivister forteller om tap av samiske rettigheter og tap av natur.

I Dagsavisen 2. februar beskriver Magnus Marsdal i Agenda en ideologisk og verdipolitisk avgrunn mellom unge menn og kvinner. Han har sikkert litt rett. Men så har han også litt feil, for jeg tror «avgrunnen» ikke bare er knyttet til hva slags løsninger unge menn og kvinner ser etter. Forskjellen er knyttet til selve virkelighetsbeskrivelsen.

Les også: Når seieren ikke lenger følger våre faner

Politikk må begynne med identifisering. Velgere må kjenne seg igjen i den virkeligheten politikere både vil ta vare på og endre. Vi må spørre oss selv: Identifiserer de unge mennene som blir igjen på bygda seg med NRKs reportasje om de 44.000 inngrepene i norsk natur de siste fem årene?

«Oppsynsmannen» polariserer skogen slik radikale naturvernere polariserer debatten: Enten er den et dødt helvete, eller så er den et grønt paradis.

Skogforsker Anne Sverdrup-Thygeson tok med seg «oppsynsmann» Bård Tufte Johansen inn i skogen, og viste ham først en altfor tett plantet «granåker», deretter en norsk urskog, med 400 år gamle trær. Det er kun 1,7 prosent igjen av denne gammelskogen. Er det da slik, som NRK skriver, at vi ser hvordan de mennene som blir igjen på bygda «behandler norsk natur, samlet sett»?

Nei, for de 98,3 prosentene skog som ikke er urskog, er ikke død granåker. Det er bare noen få prosent skog som er altfor tett granåker. Mesteparten av skogen er noe midt imellom og ganske levelig, for både mennesker og dyr, uten å være urskog. Men «Oppsynsmannen» polariserer skogen slik radikale naturvernere polariserer debatten: Enten er den et dødt helvete, eller så er den et grønt paradis.

MDG og SV har trykket Bård Tufte Johansen til sitt bryst. Jeg tror ikke han hjelper et grønt prosjekt, for han skaper mer fremmedgjøring enn identifisering.

Jeg vil heller se til Aure kommune på Nordvestlandet. I 2019 var kommunen klok nok til å gjennomføre en folkeavstemning om vindkraft. 70 prosent stemte imot. Vindmølletilhengerne i Senterpartiet tapte det påfølgende kommunevalget, motstanderne i Arbeiderpartiet vant.

Sommeren 2023 ville Ap utrede kjernekraft i kommunen og kommunestyret stemte for utredningen. Senere samme høst vant Aure Ap valget med 51 prosents oppslutning. Kommunen starter sonderinger med Norsk Kjernekraft AS.

Det som kanskje er paradoksalt for mange er at kjernekraftanlegget på Aure vil lede til redusert forbruk, sammenlignet med den vindkraften som ikke bygges: Anlegget vil trenge en hundredel av det arealet som en tilsvarende vindpark trenger, og en tidels mengde betong, stål og plastikk. Varmen det produserer vil ikke gjøre en spurv fortred.

Med et sånt prosjekt, Arbeiderpartiet, skaper dere entusiasme heller enn skamfølelse og distansering!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen