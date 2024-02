God grunn til å være skremt

Leder i AUF Astrid Hoem uttaler i Dagsavisen 30. januar at hun er «skremt langt inn i sjela» av at Arbeiderpartiet nesten er utradert blant unge menn. Det har hun god grunn til. Men at hun ikke forstår hvorfor, er nesten like ille.

Feminismen har vært en suksess, men ikke nødvendigvis for gutter, fedre og menn. Arbeiderpartiet skal ha æren for å ha etablert statsfeminismen og ført Norge til topps som et av verdens mest likestilte land, for kvinner.

En mulig utilsiktet effekt er kjønnsfordelingen blant de parlamentariske lederne på Stortinget i dag, der samtlige er kvinner. I tillegg er sju av ti partiledere på tinget kvinner.

Kvinnedominansen samsvarer med Likestillingslovens formålsparagraf, hvor det i § 1, ledd 3. heter at «loven tar særlig sikte på å bedre kvinners... stilling». Likestillingslovens kvinnefokus har vært førende for likestillingspolitikken i femti år. Dette har de fleste unge menn fått med seg.

Det har i de senere år utviklet seg en alvorlig og økende guttekrise, som har gått under radaren i det kvinnedominerte likestillingsmiljøet. Gutter og unge menn topper negative statistikker over dårlige skoleprestasjoner, skolefrafall, vold, rusmisbruk, kriminalitet, lovbrudd og selvmord.

Grunnlaget for guttekrisen legges i hjemmet og forsterkes i oppveksten. Mange gutter savner ikke bare gode mannlige voksne rollemodeller hjemme, men også i barnehagen og skolen.

Grunnlaget for guttekrisen legges i hjemmet og forsterkes i oppveksten. Mange gutter savner ikke bare gode mannlige voksne rollemodeller hjemme, men også i barnehagen og skolen. Omtrent 40.000 barn får ikke se sin far etter foreldrenes samlivsbrudd i løpet av en vanlig måned.

En viktig årsak til det er at en av foreldrene, som regel mor, hindrer barnet samvær med den andre – som regel far. Dette gjør noe med gutta. Helten er ikke lenger taperen far, mange velger heller Andrew Tate.

Regjeringen skal ha ros for å ha satt ned et eget mannsutvalg for å se nærmere på gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer. Rapporten kommer i april. Den bør AUF-lederen lese, med lupe.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen