Derfor sklir bussene rundt på glatta

Ingen tør å si hva problemet egentlig er. Problemet er ikke at det snør. Det har det gjort mange vintre i Oslo, og det kommer det til å gjøre i mange vintre framover også. Noen år lite, andre år mye.

Problemet er at byen er blitt smitta av anbud. Det er en sykdom som gjør at alle bare peker på andre når ting ikke blir gjort bra nok.

Brøyting blir gjort på anbud. Ingen måker før det er et visst antall centimeter snø i gatene. Dette ligger inne som krav i anbudene.

Da Oslo kommune gjorde dette selv, ble det brøyta ved behov – med alt mulig utstyr: Oslo veivesen sine egne biler, i tillegg til alt annet av disponible biler fra andre etater i Oslo kommune. I tillegg ble det leid inn utstyr fra private.

Lasse Beichmann er leder for yrkesseksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Oslo.

Vi er bergtatt av et system der alt skal bestilles og kjøpes, der alt skal bli billigst mulig og kvalitet ikke betyr noen ting. Kvalitet er noe det prates om tidlig i anbudsprosessen. Så blir det stille. For pris vektlegges mest. Anbud skal jo gjøre at vi kan spare noen kroner.

Hvor mye Oslo sparer på disse anbudene er vel heller tvilsomt. Hvor mange har kommet for seint på jobben fordi det er dårlig brøyta eller strødd? Hvor mange har havna på legevakta med brudd fordi fortauet ligner mest på en dårlig skøytebane?

Slike kostnader er ikke prisa inn i anbudet. Det har en pris for den enkelte og for alle virksomheter i Oslo.

Vi setter bussen ut på anbud, der det billigste anbudet vinner. Så er vi i ettertid overraska og forbanna over at bussen ikke går. Dette henger sammen: Busser som er lite tilpassa vinter, kombinert med dårlig vintervedlikehold av veiene.

Sørg for at vi gjør viktige kommunale tjenester i egen regi, så vi får tilbake kvaliteten og fleksibiliteten i tjenestene. Vi har muligheten til å klare fremtidens utfordringer.

Tjenester av kritisk betydning for samfunnet er det dumt å sette ut på anbud. Det blir fort både dyrere og dårligere.

Men hysj!! Anbudet med laveste prisen vinner alltid.

