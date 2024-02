Slik blir matkøene lengre

Første februar i år banket en stygg husleieøkning på døra til de kommunale leieboerne i Oslo. Fra den datoen ble den såkalte Oslobostøtta redusert fra 25 til 11 prosent – etter en midlertidig økning som nå blir tatt vekk igjen.

For de som ikke kjenner til detaljene rundt kommunale bostøtter i Oslo, er Oslobostøtta en reduksjon i gjengs leie som trekkes fra den månedlige husleia til alle med vedtak om en kommunal bolig i Oslo.

For de av leieboerne som også mottar statlig og/eller kommunal behovsprøvd bostøtte er ikke denne reduksjonen i Oslobostøtta nødvendigvis dramatisk. Men det er, tror det eller ei, en andel beboere i kommunal boligsektor i Oslo som ikke mottar noen form for behovsprøvd bostøtte.

Mari Løken Mari Løken er prosjektleder i bomiljøavdelingen i Leieboerforeningen. (Kirsten Randers-Pehrson)

For dem er Oslobostøtta en form for et «være eller ikke være». Eller i alle fall spise eller ikke spise. Nå er det jo ikke sånn at man sulter i hjel av å gå uten mat et par dager i uka, men det kan oppleves provoserende at de som har makt over livene til beboerne selv går hjem til varme hus og fulle kjøleskap.

Det er sånn man bygger politikerforakt, avmakt og desperasjon. Og ikke minst: Enda lengre matkøer.

For å gjøre det hele mer komplisert, så tar Oslo kommune såkalt «transport» av både Oslobostøtta og kommunal behovsprøvd bostøtte. I praksis betyr dette at for å motta kommunal bostøtte, må beboer samtykke til at kommunen kan ta den statlige bostøtten selv, for deretter å redusere husleien som kreves inn, fratrukket Oslobostøtta og/eller kommunal behovsprøvd bostøtte.

Det er sånn man bygger politikerforakt, avmakt og desperasjon. Og ikke minst: Enda lengre matkøer.

Nøyaktig tall på hvor mange beboere i kommunale boliger i Oslo som verken har krav på statlig eller kommunal behovsprøvd bostøtte, har ikke vi i Leieboerforeningen tilgang på.

Kari Kristensen: En frekkere og freidigere stat

Men det ville vært interessant å se på hva det faktisk ville kostet kommunen å opprettholde Oslobostøtta på 25 prosent, tatt i betraktning transporten som tas fra den statlige bostøtten for å dekke inn deler av de kommunale bostøttene.

Kanskje kunne vi også sett det opp mot den byråkratiske kostnaden det er å forvalte de kommunale bostøttene, med alt det innebærer av saksbehandling. Spørsmålet som melder seg, er om det kunne vært mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å beregne husleiene på en annen måte enn gjengs leie fratrukket bostøtter?

Og mens det nye byrådet har lovet boligeiere i Oslo å fase ut eiendomsskatten på bolig i løpet av fireårsperioden, har vi ikke sett noen indikasjoner på at konsernbidraget som overføres årlig fra Boligbygg Oslo KF til bykassa, skal fases ut.

Det vil si at mens boligeiere får lavere skatter på sin bolig, så skal de kommunale leieboerne fortsette å betale inn til fellesskapet gjennom sine husleier. Så med mindre mottoet til Oslo kommune skal være å ta fra de fattige og gi til de rike gjennom boligmarkedet, må det skje en endring i kommunens boligpolitikk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen