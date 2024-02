En krig mot barn

Se for deg domino, spillet du spilte som barn, og se for deg hver dominobrikke som en artikkel i FNs barnekonvensjon. Slik faller artikkel etter artikkel for barn rammet av krigen mellom Hamas og Israel. Gaza er nå det farligste stedet i verden å være barn.

Retten til overlevelse, retten til beskyttelse mot vold og overgrep, retten til helse, vann, mat og miljø – et trygt hjem. Selv om vi ser artiklene falle, betyr ikke det at rettene er falt. De har hvert barn, alltid, og alle verdens stater er forpliktet til å overholde dem.

Som verdenssamfunn har vi bundet oss til disse rettighetene som en bærebjelke for hva som faktisk samler oss som menneskehet – nemlig barna.

Utallige brudd på artiklene i barnekonvensjonen skaper en helt uholdbar situasjon for barn, og livene deres er forandret for alltid. Det vil ikke lenger være mulig for barna å leve et liv uten varige sår både fysisk og psykisk.

Maria Greenberg Bergheim er generalsekretær i UNICEF Norge.

Fokuset nå er å få inn umiddelbar nødhjelp, men sannheten er at nødhjelp kun er brannslukking. Alene er det ikke nok til å bygge et samfunn og gi disse barna en fremtid og varig fred.

Vi vet at krig dreper, men de indirekte og langsiktige følgene er langt mer alvorlige. For selv om det gis en trygg og umiddelbar tilgang, vil ikke det redde oss fra det faktum at en hel generasjon går tapt.

Barna i Gaza står i en situasjon med akutt underernæring og hungersnød. Folk risikerer å dø av sult bare kilometere fra lastebiler fulle av mat. Vi vet at å stanse konflikt og krig alltid vil være viktig for å sikre folk mat. Konflikt gir ikke bare mindre tilgang på mat, men matjord blir ofte ødelagt. Krig og konflikt påvirker videre den økonomiske situasjonen i et land, og dermed muligheten til å importere mat til priser folk kan betale. Uten mulighet til å produsere eller importere mat, er hele befolkningen i Gaza avhengig av hjelp for å overleve.

Fokuset nå er umiddelbar nødhjelp, men sannheten er at nødhjelp kun er brannslukking. Alene er det ikke nok til å bygge et samfunn og gi disse barna en fremtid.

Tusenvis av barn har også pådratt seg store fysiske skader, for eksempel amputasjon av armer og ben, som krever årevis med behandling. Dette fratar dem ofte muligheten til å få sine rettigheter oppfylt på lik linje med andre jevnaldrende – slik som retten til skole, lek, hvile og fritid. De psykiske traumene etter grusomme opplevelser på flukt – stadige angrep, familie og venner drept eller skadet, ingen trygge plasser – har gitt varige og uhelbredelige sår.

Tilgangen til rent drikkevann påvirkes i krig og konflikt. En kollaps i vann- og kloakkrør forsterker de allerede grusomme forholdene på bakken. Barna på Gazastripen mangler nå 90 prosent av sitt daglige behov for vann. Brønner, røranlegg og sanitæranlegg som skal sikre vann til folket, er lagt i grus.

Mangelen på vann gjør at flere forlater sine hjem og bosetter seg nærmere de få vannkildene som er igjen. Store grupper av mennesker med få vannkilder og sanitær kollaps gir utbrudd av epidemier.

Rafah, Gaza, flyktningleir, internt fordrevne Over en million flyktninger er i Rafah. Det har resultert i et lappeteppe av provisoriske tilfluktssteder som har gjort den lille byen nesten ugjenkjennelig, skriver Maria Greenberg Bergheim, (MAHMUD HAMS/AFP)

For øyeblikket er det i gjennomsnitt omtrent ett toalett per 700 personer i Gaza. I skur over hele området står lange køer av utmattede kvinner og barn og venter på tur. Det tvinger folk til å ty til andre løsninger, som bruk av bøtter eller å gjøre sitt fornødne utendørs.

Over 1,9 millioner mennesker, eller nesten 85 prosent av Gazas befolkning, er nå internt fordrevne, og de aller fleste som har flyktet gjør det flere ganger. Over en million av dem er i Rafah. Det har resultert i et lappeteppe av provisoriske tilfluktssteder som har gjort den lille byen nesten ugjenkjennelig.

Den store mengden av sivile på grensen er vanskelig å fatte, og forholdene de lever under er umenneskelige. Kulden og regnet denne uken har skapt elver av avfall. Det lille av mat som er tilgjengelig, oppfyller ikke barnas ernæringsbehov.

Verdenssamfunnet er forpliktet til å tenke på langsiktige løsninger på barnas situasjon. Tusenvis av barn er nå underernærte og syke, men de langvarige konsekvensene er langt mer alvorlige.

Overlever barna krigen, står de i fare for å få langvarige og alvorlige helseskader av akutt underernæring.

Humanitær hjelp alene kan ikke dekke alle de grunnleggende behovene. Overlever barna dette, og overlever de krigen, står de i fare for å få langvarige og alvorlige helseskader av akutt underernæring, som liten kroppsvekst, underutvikling og nedsatte læreevner. Dette igjen fører til store vansker i et senere arbeidsliv og skaper fattigdom.

Det er starten på en sirkel av elendighet som er vanskelig å bryte. Vi vet også at barn som har flyktet fra krig, bruker utrolig mye krefter på å håndtere vonde opplevelser. Her har vi sett utallige ganger at barnets utvikling kan stoppe opp, og til og med gå tilbake.

Barna er nå helt avhengige av at partene ivaretar deres rettigheter og særstilling i krig. Vi trenger en umiddelbar og trygg tilgang til hele området i Gaza for å sikre barna livreddende nødhjelp.

Men la det stå klart: Alle hjelpeorganisasjonene i området må også planlegge langsiktig hjelp for å redde en generasjon som kan komme til å gå helt tapt. For Gazas barn skal nå leve et liv med alvorlige følger av utallige rettighetsbrudd.

Barn starter ikke krig, og de har ingen mulighet til å stoppe en krig. Verdenssamfunnet kan ikke hevde at de oppfyller sin forpliktelse til å beskytte barn samtidig som de lukker øynene for den dominoeffekten vi nå ser for barna i Gaza.

Hvem beskytter disse barna i dag? Hvem tar sine forpliktelser på alvor og beskytter dem i morgen?

