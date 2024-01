Kokainlegalisering eller tilgang til skole? Ja takk, begge deler

Den 23. januar publiserte Dagsavisen en kommentar skrevet av professor og statsviter Benedicte Bull om kokainlegalisering, der blant annet fattige, lille Ecuador ble brukt som eksempel for å belyse mulige positive aspekter ved kokainlegalisering. En viktig link går tapt i historien om det lille landet som står i en alvorlig krise i dag.

Omfanget av det som nå skjer i Ecuador med vold, kriminalitet og lokale gjenger som styrer fengsler og øver kontroll over havner, politi, rettsvesen og banker, har ikke skjedd i et vakuum. Det kommer i kjølvannet av og henger tett sammen med en rasering av en velferdsstat som var i ferd med å bli bygget opp.

2023 markerte et dystert vendepunkt i Ecuadors historie når det gjelder vold og kriminalitet. I løpet av dette året registrerte landet totalt 7.607 voldelige dødsfall, som ikke bare overstiger de allerede alarmerende tallene fra 2022, men også setter en nedslående rekord og gjør 2023 til det mest voldelige året i Ecuadors historie. Drapsraten per 100.000 innbyggere i Ecuador i 2017 var på 5,81 – den økte videre til 42,6 i 2023.

Kriminelle gjenger tyr til stadig mer ekstreme og nådeløse taktikker, og rekrutterer sårbare og desperate ungdommer fra fattige byområder.

Særlig bekymringsfull er situasjonen i nabolaget Nueva Prosperina i Guayaquil. Med en drapsrate på 114 per 100.000 innbyggere har dette området nådd et av de høyeste voldsnivåene i verden. Videre ble 583 kvinner ofre for voldelige dødsfall i Ecuador fra 1. januar til 31. desember i 2023, inkludert 443 med forsett. Av disse bodde 463 i kystregionen.

En FN-rapport fra september 2023 om Ecuador knytter også kriminalitet til fattigdom og kritiserer regjeringen for ikke å avslutte tvangsarbeid under forhold som ligner slaveri, spesielt blant minoriteter. Denne rapporten legger vekt på behovet for å håndtere usikkerhet som et problem med fattigdom og mangel på økonomiske muligheter, ikke bare fra et lovlydighetsperspektiv.

Kriminelle gjenger tyr til stadig mer ekstreme og nådeløse taktikker, og rekrutterer sårbare og desperate ungdommer fra fattige byområder. De tilbyr betydelige pengebeløp i bytte mot å utføre kriminelle aktiviteter. Denne praksisen er spesielt alarmerende fordi den setter livet og fremtiden til disse ungdommene i fare, og de blir fanget i en spiral av vold og kriminalitet.

De barna som nekter å akseptere slike avtaler, står ofte overfor ødeleggende konsekvenser, som trusler om død eller falske anklager som fører til urettferdige dommer og fengselsstraffer. Utnyttelse av mindreårige i kriminell virksomhet er en åpenbar krenkelse av deres rettigheter og en sosial tragedie som må håndteres umiddelbart.

Ifølge en rapport fra Instituttet for nasjonal statistikk og folketellinger (INEC) fra juli 2022, har 195.188 barn og ungdommer i alderen 5 til 17 år sluttet å gå på skolen. 25 prosent av mindreårige oppgir at de er utenfor utdanningssystemet av økonomiske årsaker.

I tillegg er 40 prosent av den ecuadorianske fengselsbefolkningen i aldersgruppen 18 til 29 år, og 37 prosent av de kvinnelige innsatte er i alderen 18 til 22 år. Videre er det viktig å merke seg at flertallet av fangene har utdanningsnivå lavere enn grunnskoleutdanning.

Over en periode på to år, fra 2021 til 2023, har 14 massakrer funnet sted i fem fengsler, og dette har ført til tapet av over 500 liv blant innsatte. Det er særlig bekymringsfullt at 59 prosent av de berørte er unge.

Ecuador gikk fra å være et av de tryggeste landene i Amerika til å være det farligste. Hva skjedde?

Disse elementene understreker kompleksiteten i utfordringene Ecuador står overfor når det gjelder sikkerhet og sosial rettferdighet, og viktigheten av å iverksette en helhetlig politikk som tar for seg både årsakene og symptomene på vold. Ecuador gikk fra å være et av de tryggeste landene i Amerika til å være det farligste. Hva skjedde?

Det å skylde på eller mene at kriminelle gjenger er ansvarlige for dagens fattigdom eller kaos i Ecuador er for enkelt. Dersom kokain blir legalisert en dag, vil sannsynligvis flere tusen barn og unge fortsatt være fanget i fattigdom med begrensede muligheter for fremtiden.

Under regjeringene til Lenin Moreno og Guillermo Lasso ble offentlig sektor ekstremt nedprioritert, og dagens resultater er tydelige. Skoler, sykehus, politihus, veier og hundrevis av offentlige investeringsprosjekter, som ble bygget i perioden 2007–2017, faller i dag fra hverandre, mens prosesser for privatisering er i full gang.

Skoler, sykehus, politihus, veier og hundrevis av offentlige investeringsprosjekter, som ble bygget i perioden 2007–2017, faller i dag fra hverandre, mens prosesser for privatisering er i full gang.

Retorikken som begge presidentene brukte for å rettferdiggjøre dette, omtales som «Estado Obeso» – en beskrivelse av det de mener er en overdimensjonert stat som sliter med å opprettholde viktige samfunnsinstitusjoner. Nå er Ecuador fattigere og farligere enn for sju år siden.

For å bygge en fremtid preget av trygghet og velferd i Ecuador, er det blant annet essensielt å investere i utdanning, styrke rettssystemet og gjennomføre en politikk som motvirker de underliggende årsakene til samfunnsproblemer.

