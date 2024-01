Penger er det vel nok av, Bjercke?

Venstres leder i bystyret, finansbyråd Hallstein Bjercke, kan fortelle (Dagsavisen 19. januar) at 10 milliarder av Oslo-borgernes skattekroner i fjor ble fordelt til fattigere kommuner. Nå varsler en del kommuner at de ønsker en ny omfordeling til gunst for de fattigste kommunene.

Dette mener Bjercke kan bety at man vil hente penger fra Oslo, og minner om at: «I Oslo vokser 16 prosent av barna opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Det er betydelig over landsgjennomsnittet, men det viser ikke hele bildet. Det er store forskjeller innad byen vår. I bydel Stovner bor ett av tre barn i familier med vedvarende lavinntekt. Zoomer vi nærmere inn på et lavere geografisk nivå, ser vi at i noen områder bor over halvparten av barna i husholdninger med vedvarende lavinntekt».

Odd Egil Rambøl Odd E. Rambøl er Ap-medlem, siviløkonom og sosiolog. (Mimsy Moller)

Dette er bare noen av problemene man står overfor i Oslo. Den delte byen er en god beskrivelse, i Oslo finner man ytterpunkter når det gjelder rike og fattige. Det er mange oppgaver som bør løses.

Et gammelt ord sier: Gud hjelper den som hjelper seg selv. Overført til praktisk politikk er en rimelig tolkning at regjeringen hjelper de kommunene som hjelper seg selv. Før en kommune beklager seg over lave inntekter, eller over at den må gi bidrag til fellesskapet, må den selv gjøre det den kan for å løse problemene.

Og byråd Bjercke; Oslo er ifølge dine kollegaer i Høyre en rik kommune, med et stort inntektspotensial. Ditt byråd vil jo fjerne eiendomsskatten – som gir to milliarder i kommunekassa. To milliarder som Oslo kommune ikke har behov for, de kan nemlig enkelt dekkes på andre måter – sa Oslo Høyre før valget.

Da Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe før valget ble spurt om hvordan Høyre skal få råd til sine mange løfter i pleiesektoren, samtidig som de skal fjerne eiendomsskatten, påsto hun: «Først skal Høyre slutte å sløse. Når Oslo i dag bruker 10 kroner på eldreomsorg, går to kroner til byråkrati og dårlige løsninger».

Ditt byråd vil jo fjerne eiendomsskatten – som gir to milliarder i kommunekassa. To milliarder som Oslo kommune ikke har behov for, de kan nemlig enkelt dekkes på andre måter – sa Oslo Høyre før valget.

Partiets helsepolitiske talsperson Hassan Nawaz kunne i tillegg fortelle at man skal «tenke nytt og annerledes om fremtidens eldreomsorg». Løsningen er ikke mer penger, men «å tenke smartere og ha en helhetlig plan for alle tjenestene».

I Oslo Høyres program heter det dessuten: «Vi skal ikke bruke mer penger, men disponere midlene bedre». Dette lover partiet samtidig som det i partiets program er 172 «Høyre vil»-punkter. Av disse vil minst 80 kreve økt pengebruk.

I valgkampen sa byrådsleder Eirik Lae Solberg at han vil redusere vannavgiften ved å hente penger fra andre steder i budsjettet. Her følger han opp Erna Solbergs løfter i VG 1.juni 2023: «I de kommunene der Høyre får ordfører vil tiden hvor politikerne økte dine regninger for å få sine egne budsjetter til å gå opp være forbi».

Så slapp av Bjercke, dersom Oslo må gi mer til andre kommuner, så finnes det ifølge dine samarbeidspartnere i Oslo Høyre masse «lavthengende inntekter». For byrådet er det bare å plukke.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen