Norge må boikotte Israel nå

I over 70 år har verdenssamfunnet sviktet det palestinske folk. Da man sa ja til en israelsk stat så sa man også ja til en palestinsk. Men fortsatt er det kun én stat som står igjen.

Nå må det være nok. Nok okkupasjon, nok blokade, nok drepte barn, nok barn som har sett foreldrene sine dø.

Du kan gjerne kalle meg naiv, men jeg nekter å gå med på at dette er normalt. Men for de som lever og vokser opp på Gaza, så er dette deres hverdag. Hvordan verdenssamfunnet har latt dette skje over så mange år, klarer jeg ikke å forstå. I over 50 år har verden stått og sett på at mennesker lever hele sine liv under et apartheidstyre fra Israel. Hver dag har man hatt muligheten til å gjøre mer.

Samtidig som vi må anerkjenne at verdenssamfunnet har sviktet det palestinske folk, ser vi nå tusenvis i demonstrasjonstog verden over. Tusenvis som roper etter et fritt Palestina. Tusenvis som nekter å godta at normalen skal fortsette å være det helvete livet på Gaza er.

Nimrah Ramzan, sentralstyremedlem i AUF Nimrah Ramzan er sentralstyremedlem i AUF. (Privat)

Våre politikere må lytte. Palestina får ikke en egen, fri stat uten politiske løsninger. Verden må slutte å godta en ulovlig okkupasjon som har tatt og fortsetter å ta enorme mengder menneskeliv.

Alle menneskeliv er like mye verdt. Om det er palestinsk eller israelsk skal ikke ha noe å si. Men hvis vi fortsetter å se på okkupasjonen av Palestina uten å ytre reell motstand, begynner denne grunnleggende forutsetningen å svikte.

Det er ikke umulig for Norge eller Vesten å gripe inn, det er ikke umulig for oss å sanksjonere og det er ikke umulig for oss å boikotte.

Det er ikke umulig for Norge eller Vesten å gripe inn, det er ikke umulig for oss å sanksjonere og det er ikke umulig for oss å boikotte. Vi har gjort det før; akkurat nå sanksjonerer vi flere land og Russland er ett av dem.

Vi sanksjonerer Russland fordi vi ikke godtar en ulovlig okkupasjon av Ukraina. Da burde vi heller ikke godta en ulovlig okkupasjon av Palestina. Det gjelder ikke bare Norge, det gjelder et helt verdenssamfunn.

Om vi noensinne skal få et fritt Palestina, der sivile palestinere ikke må leve i frykt hver eneste dag, så er det ikke nok å fordømme Israels blokade. Det er ikke nok med våpenhvile. Det kan ikke stoppe der, for samtidig som Norge har vært tydelig på at krigsforbrytelser ikke godtas – uavhengig av om de utføres av Hamas eller Israel – så velger fortsatt store deler av den vestlige verden å lukke øynene.

Lars West Johnsen: Hvem husker holocaust?

Vesten har ikke turt å gå langt nok for å stoppe Israels okkupasjon av Palestina, man har ikke turt å sanksjonere Israel slik andre okkupasjonsmakter sanksjoneres.

Vi har et ubrukt kort på hånda, nemlig sanksjoner og boikott. Det er flere grunner til at vi har brukt det før og at vi bør gjøre det nå. Vi kan ikke støtte et apartheidregime som i så stor grad bidrar til å svekke folkeretten – som vi ellers mener må være ukrenkelig.

Les også: En ubegripelig dobbeltmoral

Det vil også være en håndfast reaksjon på at Israel i årevis har ignorert advarsler og fordømmelse. Det legger press på den israelske regjeringen, som blir nødt til å svare på hvorfor de ikke lytter.

Vi gjorde det med Sør-Afrika, vi gjør det med Russland, nå må vi gjøre det med Israel. Helst må vi få med flere europeiske land, men Norge må gå foran. Vi må ta i bruk det siste virkemiddelet vi har: Norge må boikotte Israel.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen