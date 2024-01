En ubegripelig dobbeltmoral

Israels deltakelse i årets Eurovision var første sak da Kringkastingsrådet møttes i forrige uke. Vår tidligere justisminister Anders Anundsen (Frp) fremholdt at «Israels selvforsvarskrig» ikke kan sammenlignes med «Russlands invasjon av en fredelig nabo».

Han har rett, det kan ikke sammenlignes. Ukrainerne kunne i det minste rømme. De fikk våpen, penger og masse hjelp fra oss. Vi har til og med brukt 63 millioner norske kroner på å evakuere ukrainernes kjæledyr hit. Da Russland invaderte Ukraina gikk regjeringen umiddelbart ut med en sterk fordømmelse og NRK tok et tydelig standpunkt samme dag; de ønsket ikke Russland velkommen i Eurovision.

Vi var så tydelige da.

Gazas befolkning har derimot vært Israels fanger i flere tiår, de er bokstavelig talt omringet av en mur. De er ikke frie, de har ingen steder å rømme. De har ikke lov til å ha sitt eget militærvesen. De har ikke vann, mat og medisiner fordi Israel bestemmer hva som får slippe inn.

Nå slipper de inn bomber, væpnede soldater og panservogner. Befolkningen i Gaza sultes og drepes på direktesendt TV – og vi? Vi har vært vage i over hundre dager.

WHO har registrert 645 angrep på helsevesenet, som har forårsaket 619 dødsfall innenfor helsefasiliteter i Gaza. Antall drepte hjelpearbeidere er det høyeste antall i én krise som noen gang er registrert, sier Abby Stoddard i britiske Humanitarian Outcomes.

På dag 101 rapporterte FN at 337 helsearbeidere er drept. FN har i tillegg mistet 152 ansatte, blant dem lærere, ingeniører og støttepersonell.

Alle hjelpeorganisasjoner skriker i kor, men for døve ører. Hvor er beskytterne av menneskerettighetene og krigens folkerett? Mens regjeringen gjemmer seg bak gamle, innøvde fraser, er Netanyahu derimot veldig tydelig: Han vil ikke ha en palestinsk stat, og ingenting kan stoppe Israels krigføring, ikke engang domstolen i Haag.

I mellomtiden stiger antall drepte hver dag.

Nyhetsbyrået AP melder at over 24.000 mennesker er blitt drept i Gaza de siste tre månedene, blant dem 117 journalister. 117 liv som skulle fortelle om de 24.000. Historier verden nå aldri får høre.

«Å ta til orde for en boikott av Israel vil svekke NRKs troverdighet som nyhetsformidler», mener kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

Det var uproblematisk for NRK å dekke krigen i Ukraina og samtidig boikotte Russland, men av en eller annen grunn så går ikke det nå. Hvorfor? Som nyhetsformidler; hvor er kampropene for de 117 drepte journalistene?

Israel har fått styre fortellingen om Gaza i flere tiår, og alle som har viderefortalt den har nå fått et forklaringsproblem. De unge hører den gamle retorikken, men ser på telefonene sine at noe skurrer. Når okkupanten Israel angriper palestinere kalles det forsvar, når palestinere gjør motstand, så kalles det terror. Selv når det er små barn som kaster stein på inntrengere som stjeler hjemmene deres.

For fire år siden fastslo Redd Barna i en rapport at om lag 10.000 palestinske barn fra Vestbredden var blitt pågrepet og satt i israelsk varetekt siden 2000. Den vanligste anklagen var steinkasting, og barna ble utsatt for vold, nektet advokathjelp og familiebesøk.

Denne generasjonen sier ikke bare at alle mennesker er like mye verdt – de mener det. Og hjertene deres er knuste.

Kampanje forteller at MGP hadde lave seertall i første og andre delfinale. Musikkansvarlig i MGP, Stig Karlsen, forklarer det med tøff konkurranse. Eller kan det ha noe med at nesten annenhver nordmann vil ha Israel-boikott? Over 10.000 drepte barn og folkefest passer nok ikke så godt sammen for folk flest.

Høyt oppe i Stortinget og på toppen i NRK kjennes ikke vibrasjonene på bakken. Der kjennes ikke raseriet blant folket, de som stemte frem sin favoritt i den politiske debatten og aldri vil glemme hvor stille det ble.

Men de unge kommer, de urørte og uskyldige. En generasjon vokst opp med brobyggere som Karpe, ikke fremmedfrykt. Denne generasjonen sier ikke bare at alle mennesker er like mye verdt – de mener det. Og hjertene deres er knuste. De forstår ikke hvordan vi har latt urettferdigheten i Gaza utspille seg over så mange tiår, til der vi er i dag: På kanten av total utslettelse.

Jeg vil at du skal legge fra deg de innøvde frasene og tenke nøye over hvorfor du beskytter okkupanten, i stedet for å beskytte de okkuperte. Fordi okkupanten ble angrepet 7. oktober? Men hvorfor ble okkupanten angrepet? Fordi alle handlinger har konsekvenser. Et land som okkuperer et annet land skaper ikke fred, og får derfor ikke fred tilbake.

Så Anundsen har faktisk rett; Israels «forsvarskrig» kan ikke sammenlignes med Russlands invasjon av «en fredelig nabo». Palestinere er blitt terrorisert av sin nabo i flere tiår. Faktisk burde Israel vært utestengt fra Eurovision for lenge siden.

