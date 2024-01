Unøyaktig om mineralutvinning

Debattinnlegget fra Kjell Spigseth i Dagsavisen 25. januar – «Hva er det som skjer med landet vårt?» – inneholder noen unøyaktigheter som må kommenteres.

Norsk Bergindustris medlemmer driver sin virksomhet på land. Vi er ikke kategorisk motstander av at man kartlegger mineralforekomster på havbunnen, men løsningen på den forsyningskrisen EU og den vestlige verden opplever nå ligger på fastlandet.

Mineraler er helt nødvendige for det grønne skiftet, teknologisk utvikling og den generelle velstanden. EU har som målsetning at man blir mindre avhengig av enkeltland, som for eksempel Kina.

Norge kan altså spille en enda viktigere rolle i å forsyne omverdenen med kritiske mineraler. Slik utvinning vil alltid ha påvirkning på naturen, men mineralutvinning i Norge drives på en forsvarlig og mest mulig bærekraftig måte.

Norske mineralbedrifter er dessuten forpliktet til å tilbakestille naturen når mineralvirksomheten avsluttes.

