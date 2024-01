Fordomsfullt og kunnskapsløst, Henrik Asheim!

Henrik Asheim (H) tar i et intervju til orde for ikke å gi unge under 30 år uføretrygd. Dette er et svært skadelig forslag som vil kaste tusenvis av unge og sårbare mennesker ut i et brutalt økonomisk utenforskap.

Jeg trodde nesten ikke mine egne øyne da jeg leste intervjuet med Høyres nestleder. Har vi virkelig ikke kommet lenger i 2024, enn at en erfaren politiker kommer med et såpass fordomsfullt og kunnskapsløst forslag?

Det forslaget Asheim presenterer løser ingen verdens ting for et eneste ungt menneske. Det er en feilaktig illusjon at dersom trygdene kuttes vil vi få mange nye arbeidstakere med full arbeidsevne. Folk blir ikke trygda fordi de vil, men fordi de må på grunn av helsesituasjonen.

Uføretrygd er ikke enkelt å få. Man må gjennom en lang, utmattende og grundig prosess. Både helsepersonell og Nav-veiledere er tungt involvert. Arbeidsprøving, helseundersøkelser og andre omfattende tiltak er en del av prosessen. Om alle konkluderer med at du er så syk at du ikke kan jobbe, får du innvilget uføretrygd.

Simen Bondevik Simen Bondevik er tredje vara til bystyret i Oslo for Partiet Sentrum. (Torstein Bøe/NTB)

Og skulle du få innvilget uføretrygd, en prosess som i snitt tar hele sju og et halvt år, lever du uansett helt på bunnen av den økonomiske rangstigen. Det er ikke slik at uføretrygd fratar folk motivasjon til å jobbe. Satsene er svært lave, men det er likevel viktig at også unge kan få trygden. Slik kan man overleve økonomisk selv ved alvorlig sykdom.

Selvsagt vil vi alle jobbe, men noen har rett og slett ikke helse til det. Forstår Asheim det i det hele tatt? Hver gang Høyre-nestlederen insisterer på en knallhard og brutal arbeidslinje, fremstår det som om han helt glemmer alle de syke menneskene han samtidig straffer.

Jeg er selvsagt enig med Asheim i at alle må få mulighet til å ta del i arbeidslivet. Over hundre tusen mennesker med nedsatt funksjonsevne står utenfor arbeidslivet, selv om de både vil og kan jobbe. Men løsningen på dette er ikke å frata unge mennesker uføretrygden.

Hvis Asheim virkelig mener alvor bør han heller fokusere på hvordan vi kan skape et inkluderende arbeidsliv, gjøre samfunnet vårt universelt utformet og lage en skole som gir alle mulighet til å fullføre.

Det er disse tingene som vil gi flere unge uføre muligheten til å komme inn i arbeidslivet. Dessverre sviktet Høyre på alle disse punktene da de styrte landet sist. De presenterer heller ikke nå noen bærekraftig løsning. Å fjerne trygden løser i hvert fall ingenting.

Med slike utspill gjør Asheim enormt stor skade på folks liv, trygghet og verdighet. Skal unge alvorlig syke som ikke kan jobbe, kastes ut i fattigdom uten noen form for støtte?

Dessuten er det én gruppe Asheim tilsynelatende helt glemmer. Det er nemlig flere unge mennesker med alvorlig kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne som ikke har mulighet til å jobbe. Uansett hvor mye tilrettelegging og andre tiltak man får på plass.

Henrik Asheim liker det kanskje ikke, men som stortingsrepresentant har han et ansvar for disse menneskene også. Med slike utspill og forslag gjør Asheim enormt stor skade på deres liv, trygghet og verdighet. Skal unge alvorlig syke som ikke kan jobbe, kastes ut i fattigdom uten noen form for støtte?

Vær så snill, Henrik Asheim: Snakk med disse menneskene. Hør deres historier. Forstå den krevende livssituasjonen de står i. Så kanskje kan du lære aldri å fremme slike politiske forslag i fremtiden.

